Premio Comunicazione USR – FERPI

(Fonte: Ufficio Stampa)

Il Premio sarà assegnato nell’ambito del festival di cinema internazionale dedicato alle malattie rare Uno Sguardo Raro – Rare Disease International Film Festival

È possibile partecipare con Cortometraggi, Spot e Video (della durata massima di 10 minuti), Campagne Social e Campagne Multicanale entro il 30 giugno 2021

Un Festival “raro”

Uno Sguardo Raro – The rare disease international film festival è il primo e unico Festival cinematografico sul tema delle malattie rare a livello europeo. Seleziona e promuove le migliori opere video sui temi delle malattie rare, dell’inclusione sociale e della diversità. Quest’anno giunge alla sua sesta edizione, che si terrà a Roma dal 4 al 10 ottobre 2021, animato dalle sue due co-fondatrici, Claudia Crisafio e Serena Bartezzati, e organizzato dall’Associazione Nove Produzioni, con il contributo di una feconda rete di collaborazioni. Protagonisti di Uno Sguardo Raro sono i cortometraggi che raccontano storie di persone extra-ordinarie per sensibilizzare il pubblico sul tema della convivenza con malattie rare o altre patologie attraverso il linguaggio universale e immediato del cinema. Un contributo alla consapevolezza, verso l’assunzione di comportamenti virtuosi di inclusione e solidarietà. Si definisce RARA, o orfana, infatti, una malattia che colpisce meno di 5 persone su 10.000. Le patologie rarissime ne colpiscono meno di una su un milione. Ma sono rare le malattie, non i pazienti, che secondo le stime sarebbero oltre il milione e mezzo in Italia e 30 milioni in Europa.

Premi nel Premio

La natura del Festival, edizione dopo edizione, è cambiata, fino ad includere durante la manifestazione, accanto alla selezione, premiazione e promozione delle opere in concorso, anche tutta una serie di iniziative di approfondimento e divulgative, anche nelle scuole rivolte ai più giovani, uditorio privilegiato, nonché Premi speciali, assegnati in collaborazione con altre realtà.

Tra questi, Uno Sguardo Raro – The Rare Disease International Film Festival e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana hanno deciso di indirizzare il Premio Comunicazione USR – FERPI – edizione 2021, a professionisti, agenzie e aziende che abbiano dedicato parte del proprio tempo a Campagne Pro Bono, per far conoscere e premiare chi è convinto che donare e condividere siano l’etica fondante di una società sana. “Il Premio Comunicazione intende infatti quest’anno – ha raccontato a 2duerighe Serena Bartezzati, co-founder di USR RDIFF, professionista della Comunicazione e a sua volta paziente affetta da malattia rara – diffondere la considerazione dell’etica come “core business” all’interno delle organizzazioni, un insieme di valori che consente di apportare una grande differenza nella vita di tutti. È dimostrato, infatti, che chi si impegna in iniziative socialmente responsabili, attente alla persona, al benessere aziendale, all’ambiente, aumenta la motivazione di coloro che lavorano in quel contesto e attrae clienti e investimenti. Mentre Rossella Sobrero, presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, ha voluto sottolineare come “la collaborazione tra i diversi attori sociali è sempre più importante e la comunicazione ha un ruolo strategico per creare o rafforzare le relazioni tra operatori di mondi differenti. Anche questo Premio è un esempio di partnership che si ispira al valore condiviso, un obiettivo che ogni comunità dovrebbe avere se vuole migliorare la qualità della vita delle persone”.

Oggetto della Call e tema 2021

Il Premio Comunicazione USR – FERPI premierà opere e campagne video realizzate pro bono e dedicate a cause e/o associazioni del mondo delle malattie rare, o a progetti volti ad abbattere barriere e disuguaglianze, per una società più giusta e più equa, incentrata su opportunità per tutti.

Il tema di quest’anno è: “La sfida dell’inclusione in tempo di pandemia: la comunicazione tra nuove aspettative e necessità dei più fragili”.

Uno degli obiettivi dichiarati del Festival, infatti – accanto a quello di far sentire meno isolato chi vive le difficoltà di una malattia rara o disabilitante e di chi le vive con loro, raccontando le loro storie attraverso il linguaggio del cinema capace di donare un nuovo sguardo allo spettatore, uno sguardo raro per l’appunto –

è quello di contribuire a favorire l’inclusione. “Ci auguriamo” – ci ha detto Claudia Crisafio, attrice, autrice e co-fondatrice di Uno Sguardo Raro insieme a Serena Bartezzati – “che i giovani registi siano ispirati dal nostro evento ad esplorare la comunità dei rari e di chi convive con una disabilità per contribuire a creare una società più aperta ed inclusiva”.

La Call è aperta a singoli o gruppi di professionisti della Comunicazione, Aziende e Associazioni che abbiano realizzato pro bono campagne video o opere video sulle attività a favore delle persone affette da malattia rare, disabilità, o a rischio di esclusione sociale. Sono ammessi a concorrere al Premio Comunicazione USR – FERPI Cortometraggi, Spot e Video (della durata massima di 10 minuti), Campagne Social e Campagne Multicanale con le seguenti finalità:

comunicazione

sensibilizzazione

educazione

informazione

inclusione

advocacy

progetti innovativi di fundraising.

Come condidarsi al Premio Comunicazione USR-FERPI edizione 2021

Per partecipare è necessario inviare il link accessibile della propria opera video all’indirizzo email: [email protected], unitamente alla scheda di partecipazione allegata, compilata in tutte le sue parti, entro il 30 giugno 2021.

Gli autori/registi/produttori dei 5 video finalisti saranno contattati dall’Associazione Nove Produzioni per firmare l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali e di diritti di immagine e pubblicazione video, necessaria per la partecipazione al Festival.

Gli organizzatori nomineranno una Giuria del Premio, composta da professionisti della comunicazione e del cinema, che visioneranno i video caricati sulla piattaforma PLAY di unosguardoraro.tv e voteranno il vincitore tra i finalisti, che sarà annunciato e premiato alla Cerimonia Finale di Premiazione del Festival 2021. Sono possibili anche Menzioni Speciali per progetti particolarmente originali o innovativi. Saranno preferiti lavori di durata non superiore ai 15 minuti.

La rosa dei finalisti sarà visibile in streaming sulla piattaforma PLAY di unosguardoraro.tv 10 giorni prima dell’inizio del Festival. Clip dei finalisti saranno parte del WEBINAR organizzato da USR RDIFF insieme al gruppo Terzo Settore di FERPI e previsto durante lo svolgimento del Festival.

Anche Il vincitore del Premio Comunicazione USR-FERPI verrà annunciato durante la Cerimonia di Premiazione del Festival il 17 ottobre 2021. È prevista la possibilità̀ di utilizzare le opere anche in altre occasioni legate alla promozione del Premio e di USR RDIFF. Il lavoro vincente (o i lavori vincenti) saranno diffusi attraverso i canali social di USR, FERPI e di eventuali partner aderenti all’iniziativa.

Inspired by…

“Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima” (Ingmar Bergman). Ne sono convinte le due co-fondatrici che con il progetto culturale-cinematografico UNO SGUARDO RARO sul tema delle malattie rare, della resilienza e della disabilità – che si compone del Festival con bando di concorso internazionale, della piattaforma di streaming Play, dell’area di formazione di cinema Lab e dell’area Tour per la distribuzione delle migliori opere video – si propongono di tenere alta l’attenzione, attraverso proprio l’impatto e la forza del linguaggio del cinema, su storie altrimenti invisibili ai più, con l’obiettivo di favorire una visione della società fondata su valori sociali inclusivi e umani.