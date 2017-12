Presentato il calendario 2018 edito dall’ANEF, a sostegno dei bambini disabili

E’ stato presentato nella sede dell’Ordine dei Giornalisti di Napoli, in via Cappella Vecchia l’edizione 2018 del calendario “Acca nisciuno è fesso.”

L’iniziativa ad opera dell’ANEF, associazione onlus in soccorso dei bambini con problemi di disabilità, anche quest’anno, come negli anni precedenti, attraverso la diffusione del calendario, con i “12 scatti per l’indifferenza,” uno per ogni mese, intende offrire gratuitamente ai disabili e soprattutto alle numerose famiglie di questi soggetti interventi di ippoterapia, con prestazioni sanitarie gratuite.

Per fare questo occorrono però fondi. Ecco perchè l’associazione ha pensato di creare un calendario e una cena spettacolo che si terrà la sera del 14 dicembre a Villa Domi, alla salita Scudillo, in via Colli Aminei. L’incasso della serata, insieme logicamente alla vendita del calendario, sarà devoluto per sostenere anche progetti che abbracciano la fisioterapia, logopedia e psicomotricità.

All’iniziativa hanno aderito gli attori: Luisa Amatucci, Marzio Honorato e Bellavia, Claudia Mercurio e Peppe Iodice.

All’articolo ha collaborato Alessandra Lamagna