Mojito, il bicchiere che sa di sabato sera
David Marini
- Rubriche

Mojito, il bicchiere che sa di sabato sera

Rum, lime, menta, zucchero e soda: cinque ingredienti, una storia cubana piena di leggende e un fascino che resiste alle mode. Perché basta il profumo di un Mojito ben fatto per immaginare una terrazza, la musica che sale e una notte ancora tutta da decidere.

Mojito, il bicchiere che sa di sabato sera

Rum, lime, menta, zucchero e soda: cinque ingredienti, una storia cubana piena di leggende e un fascino che resiste alle mode. Perché basta il profumo di un Mojito ben fatto per immaginare una terrazza, la musica che sale e una notte ancora tutta da decidere.
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Rubriche - 18 Luglio 2026

di David Marini

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