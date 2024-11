Premio Gazzetta Diplomatica, i vincitori dell’Edizione 2024.

Ieri la cerimonia in Campidoglio. L’Ambasciatore Stefano Benazzo premia gli ambasciatori della Repubblica di Romania, Gabriela Dancău in Italia e della Repubblica Argentina, Marcelo Martín Giusto. Pierluigi Puglia dell’Ambasciata britannica, come comunicatore. Moderata da Marco Finelli, nella conferenza hanno preso parte alcuni giurati: il Senatore Andrea De Priamo, il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati On. Roberto Traversi, l’Ambasciatore Stefano Benazzo, Presidente di Giuria, l’Ambasciatore Bruno Scapini, editorialista di Gazzetta Diplomatica e Renata Jannuzzi, figlia dell’Ambasciatore Giovanni Jannuzzi a cui il Premio è dedicato.

I due ambasciatori dell’anno

Ambasciatore in Italia, Malta e San Marino, a Roma dall’aprile del 2022, dopo una lunga esperienza come Capo Missione in Spagna, Gabriela Dancau (Ambasciatore dell’anno) si è distinta per la qualità delle sue azioni volte al consolidamento delle relazioni bilaterali e un grande senso pragmatico. Laureata presso la Facoltà di Cibernetica, Statistica e Informatica Economica dell’Accademia degli studi di Bucarest. Prima di ricoprire le funzioni di Ambasciatore è stata, fra l’altro, Console Generale di Romania a Lione e Parigi, Direttrice del Dipartimento Relazioni Consolari del Ministero degli Affari Esteri e Coordinatrice del Centro Visti dello stesso dicastero. Appassionata di diplomazia culturale, percepita come “una finestra aperta verso la comprensione reciproca”, parla francese, russo, spagnolo, italiano e inglese.

L’Ambasciatore argentino Marcelo Martín Giusto (ambasciatore dell’anno), in pochi mesi ha già catturato su di sé l’attenzione dei media per la qualità del lavoro diplomatico svolto e i suoi modi raffinati e gentili. “L’Italia – dice – è per me come un cerchio che si chiude, un segno del destino”, dopo ben 43 anni, contrassegnati da tantissimi incarichi di grande responsabilità ricoperti a Buenos Aires, al Ministero degli Esteri, ed esperienze in giro per il mondo, New York su tutte, e prima ancora nelle Ambasciate di Santiago e Bruxelles. Nove anni fa anche un’altra esperienza in Italia, come responsabile della costruzione del Padiglione dell’Argentina, in occasione dell’Expo di Milano nel 2015.

Consoli Onorari

Federico Di Salvo è Avvocato patrocinante davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, agli Organismi Internazionali e alle Giurisdizioni Superiori nazionali ed è stato premiato come Console Onorario dell’Anno. L’Avvocato Matteo Forconi è Console Generale Onorario della Federazione di Saint Kitts e Nevis in Firenze, con giurisdizione sulla circoscrizione territoriale composta dall’intero territorio della Repubblica Italiana. Da 5 anni si spende con generosità e competenza per promuovere il Paese Caraibico, scoperto da Cristoforo Colombo nel 1493, anche lui premiato come Console dell’anno. Stesso premio per Domenico Naccari, da oltre vent’anni consulente giuridico del Consolato Generale del Regno del Marocco a Roma, città nella quale è stato Consigliere dell’Assemblea Capitolina.

Premio Jannuzzi

Portavoce del Governo britannico in Italia, punto di riferimento indiscusso nell’Ambasciata del Regno Unito a Roma, comunicatore impeccabile, nei ben 19 anni al servizio di Sua Maestà, Pierluigi Puglia è stato premiato con il prestigioso premio Jannuzzi insieme a Maria Bina Palmisano, detta Maby, Presidente del Comites di Washington DC da oltre due anni, da sempre legata alla comunità italiana, si è distinta per il suo impeccabile operato a sostegno dei connazionali anche con le organizzazioni di Italiani all’estero, “DIVE” e “Italians in DC”, di cui è attualmente Presidente. Anche Emiliana Capurro, Presidente del Comites Irlanda, dopo la laurea in medicina veterinaria, Emiliana Capurro si è trasferita a Dublino per un Ph.D in ispezione degli alimenti di origine animale.