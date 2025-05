Met Gala 2025: un riconoscimento all’importanza del dandysmo nero nella moda

Il Met Gala 2025 è alle porte. Come ogni anno, il tema è diverso e in questa edizione, l’evento ruota intorno alla mostra Superfine: Tailoring Black Style. L’idea è quella di mettere in risalto l’importanza dell’influenza della cultura nera nella moda (e non solo).

Com’è nato il Met Gala

Il Met Gala (abbreviazione di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala) è uno degli eventi più famosi e prestigiosi nel campo della moda di tutto il mondo. Attualmente è un evento di beneficenza organizzato nel primo lunedì di maggio ogni anno. La cerimonia si tiene a New York, precisamente nel museo da cui prende il nome.

Nato nel 1948 dall’idea della publicist Eleanor Lambert per raccogliere fondi per la sezione Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, il Gala aveva l’obiettivo di sostenere economicamente quell’area ma anche di promuovere la moda come forma d’arte. Agli inizi, l’evento ha avuto luogo in diversi hotel, come il Waldorf-Astoria o il Rainbow Room.

Dalla sua creazione, alcune cose sono cambiate dell’evento rispetto a come lo conosciamo oggi. Dagli anni ‘70, la cerimonia si svolge nel Metropolitan Museum of Art Costume Institute, da cui l’evento prende il nome e per cui si impegna di raccogliere i fondi per la sua promozione economica. La svolta per l’evento arriva nel 1995, quando la direttrice di Vogue Anna Wintour prende le redini dell’organizzazione.

Anna Wintour durante il red carpet dell’ultimo Met Gala con tema “The Garden of Time” (2024).

Foto: Jamie McCarthy//Getty Images

Da quel momento, il Met Gala assume una fama ed un successo internazionale. Con Anna Wintour come presidente del comitato organizzatore nasce il dresscode dell’evento legato al tema della mostra allestita nell’area Costume Institute. È sempre con lei che l’evento assume un ulteriore prestigio attraverso la partecipazione tramite invito esclusivo, con liste selezionatissime e curatissime. La notorietà globale legata all’evento, insieme al suo prestigio, permettono all’evento di aumentare la somma dei soldi raccolti, arrivando a raggiungere milioni di dollari ogni anno.

Dato l’impegno di Anna Wintour per l’organizzazione annuale del Met Gala, nel 2014 la sezione Costume Institute del museo in cui si organizza l’evento è stata rinominata in suo onore: la “Anna Wintour Costume Center”.

Il Met Gala 2025 onora il dandysmo nero

Quest’anno il Met Gala si tiene il 5 maggio, incentrato sul tema della mostra Superfine: Tailoring Black Style. La visita di quest’ultima sarà possibile dal 10 maggio fino al 26 ottobre 2025. La scelta di questa mostra come tema del Gala è legata ad onorare l’influenza della moda nera, in particolare quella sartoriale, nel plasmare e influenzare tutto il mondo della moda.

‘Superfine: Tailoring Black Style’

Tyler Mitchell 2025 // The Costume Institute

La mostra scelta, Superfine: Tailoring Black Style, è curata da Monica L. Miller, anche autrice del libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. L’obiettivo dell’esposizione è quello di enfatizzare la storia del dandysmo nero: l’unione del dandysmo – caratterizzato dalla cura nel dettaglio e dell’eleganza – alla cultura afro. Questo fenomeno culturale nasce come protesta al diverso contesto sociale derivante dalla discriminazione razziale. Questo movimento si promette di affermare come una lotta per la parità passi attraverso l’affermazione della cultura nera nel campo della moda e per sconfiggere ogni tipo di pregidizio.

Come ogni anno, il dresscode del Met Gala ruota intorno al tema scelto, selezionato in base alla mostra allestita nell’area Costume Institute del museo. Per quest’anno il dresscode è “tailored for you“, invitando ogni partecipante all’evento ad esprimere la propria identità attraverso lo stile e l’abbigliamento sartoriale. L’evento inizia con il red carpet, ormai diventato uno dei principali motivi di attenzione da molti. In quest’occasione le celebrità più famose del momento sfoggiano i loro abiti, rispettando rigorosamente il dresscode.

Quest’anno, il messaggio che il Met Gala con la scelta del tema della mostra Superfine: Tailoring Black Style va oltre il dandysmo nero: onorare questo fenomeno come qualcosa che va oltre l’affermazione della moda nera nel fashion mondiale, ma che valga come esempio da ricordare nel campo storico, sociale, culturale, oltre che stilistico.