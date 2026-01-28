RICOLA, a fianco di Donnavventura Reporter Experience, nel viaggio ora in onda.

In ogni puntata, in onda sabato alle 13.30 su TV8 e in replica domenica su Sky Adventure alle ore 14.00. Il pubblico potrà scoprire la caramella che ha accompagnato nella tappa le 16 reporter e sognare con il racconto del viaggio dalla voce dell’autrice Chiara Babilani.

Ricola

Ricola è uno dei produttori di caramelle alle erbe più moderni e innovativi al mondo. Le specialità alle erbe dell’azienda vengono esportate in 45 paesi e sono famose per la loro garantita qualità svizzera. Fondata nel 1930 con sede a Laufen vicino a Basilea e con filiali in Europa, Asia e Stati Uniti, Ricola produce oggi circa 50 diversi gusti di caramelle alle erbe e tisane. I valori tradizionali di un’impresa familiare, uniti alla qualità svizzera e alla passione per l’innovazione, sono fattori cruciali per il successo del marchio globale Ricola.

Ricola, storica caramella a base delle originali 13 erbe alpine, è da sempre al fianco delle Donnavventura. Anche durante l’edizione 2026 dell’avvincente format di spedizioni al femminile continua a essere una presenza costante e rassicurante. Un alleato quotidiano che accompagna le reporter in ogni momento della giornata, dalle prime ore del mattino fino alle sfide più impegnative affrontate lungo il percorso.

Un nuovo viaggio

La nuova spedizione Donnavventura Reporter Experience è una grande avventura di 110 giorni partita dal suggestivo campo base di La Thuile, in Valle d’Aosta. Luogo simbolo dove tradizionalmente si svolgono le selezioni finali delle nuove protagoniste. Da qui il viaggio ha preso forma attraversando cinque Paesi affascinanti e molto diversi tra loro: Tunisia, Egitto, Giordania, Thailandia e Marocco, regalando paesaggi, culture e situazioni estreme da raccontare.

Ricola e le sue caramelle hanno accompagnato le ragazze lungo questo viaggio intenso e ricco di emozioni, diventando un piccolo rituale quotidiano. Un gesto di benessere e conforto durante le lunghe giornate di riprese e spostamenti.

In ogni puntata, in onda il sabato alle 13.30 su TV8 e in replica la domenica alle 14.00 su Sky Adventure, il pubblico potrà scoprire quale caramella Ricola ha accompagnato la tappa delle 16 reporter, lasciandosi trasportare dal racconto del viaggio attraverso la voce dell’autrice Chiara Babilani.

