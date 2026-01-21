D’Amico presenta la nuova fagiolata con bacon
D’Amico presenta la nuova fagiolata con bacon
D’Amico rinnova una ricetta della tradizione con una novità dal sapore deciso e contemporaneo: la nuova Fagiolata con Bacon, un piatto pronto che interpreta la tradizione dei legumi in chiave moderna, offrendo un’esperienza di gusto ricca, appagante e immediata.
Sempre di più oggi i consumatori cercano ricette pronte come piatto unico ma anche autentiche, che sappiano coniugare bontà e comodità senza scendere a compromessi sul sapore. In questo contesto si inserisce la Fagiolata con Bacon, pensata per chi desidera pasti veloci ma gustosi, perfetti per adattarsi a ritmi di vita dinamici e a stili alimentari sempre più orientati alla qualità.
La nuova ricetta segna un passo deciso nel mondo dei legumi ricettati: i tradizionali Fagioli Borlotti del Piemonte alla Cacciatora vengono ripensati con un nome più diretto, moderno e accattivante, e con un packaging completamente rinnovato, progettato per essere immediatamente riconoscibile e irresistibile a scaffale.
Al cuore della Fagiolata con Bacon c’è una selezione di 100% Fagioli Borlotti del Piemonte, pregiati e saporiti, avvolti da una salsa di pomodoro vellutata. A renderla unica è la presenza di bacon affumicato che sprigiona delle note aromatiche profonde — e di un mix di spezie selezionate che esaltano l’equilibrio tra gusto e profumo. Il risultato è un piatto dal carattere deciso e avvolgente, che conquista sin dal primo assaggio.
Pratica e versatile, la Fagiolata con Bacon è pensata per trasformare ogni momento in un’occasione di gusto:perfetta come piatto unico completo e soddisfacente;ideale per primi piatti o da zuppa e minestra;ottima come contorno saporito per secondi di carne o in gustosi aperitivi rustici da accompagnare al pane.Basta scaldarla pochi minuti per portare in tavola un piatto ricco, equilibrato e sorprendentemente gustoso.
La Fagiolata con Bacon nasce per rispondere al nuovo modo di vivere la cucina: ingredienti di qualità, e un formato pronto che permette di godersi un piatto completo, buono e appagante in ogni momento della giornata.
Un prodotto che è un rinnovo della tradizione attraverso una ricetta che valorizza materie prime italiane e interpreta al meglio le esigenze del consumatore contemporaneo.