Il ministro Giorgetti e la clausola di salvaguardia: l’Italia punta sulla flessibilità Ue
Maria Cilli
- Italia

Il ministro Giorgetti e la clausola di salvaguardia: l’Italia punta sulla flessibilità Ue

Il ministro Giorgetti e la clausola di salvaguardia: l’Italia punta sulla flessibilità Ue

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Italia - 6 Agosto 2026

di Maria Cilli

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