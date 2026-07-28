Anthropic, accordo record sul copyright: cosa cambia per l’AI

L’accordo raggiunto tra Anthropic e migliaia di autori ed editori statunitensi rappresenta uno spartiacque nella lunga battaglia sul copyright nell’intelligenza artificiale. Non soltanto per l’entità economica dell’intesa – 1,5 miliardi di dollari, la più alta mai registrata in una controversia di questo tipo negli Stati Uniti – ma soprattutto perché offre una prima risposta concreta a una domanda destinata a segnare il futuro dell’industria dell’AI: chi deve essere remunerato quando un modello viene addestrato utilizzando opere protette dal diritto d’autore?

L’accordo chiude una delle prime grandi class action intentate contro la società fondata da Dario Amodei, sviluppatrice del chatbot Claude. Gli autori sostenevano che Anthropic avesse scaricato e conservato centinaia di migliaia di libri provenienti da archivi pirata come LibGen e Pirate Library Mirror, utilizzandoli per costruire il proprio patrimonio di dati destinato all’addestramento dei modelli linguistici.

La vicenda, però, è più complessa di quanto possa sembrare. Nel corso del procedimento giudiziario, il tribunale federale della California aveva infatti distinto due aspetti diversi della controversia. Da una parte, l’uso dei libri per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, ritenuto in larga misura riconducibile al principio del fair use previsto dal diritto statunitense. Dall’altra, la modalità con cui quei libri erano stati acquisiti: copie provenienti da siti pirata e conservate in un archivio interno dell’azienda. È su questo secondo punto che Anthropic è stata ritenuta responsabile, aprendo la strada all’accordo economico.

La distinzione giuridica è destinata ad avere conseguenze ben oltre questo procedimento. Il tribunale, infatti, non ha affermato che addestrare un modello di AI con opere protette costituisca automaticamente una violazione del copyright. Ha invece stabilito che il problema nasce quando il materiale viene ottenuto attraverso canali illeciti. È una differenza apparentemente tecnica, ma che potrebbe influenzare tutte le cause ancora aperte contro le principali aziende del settore.

Il valore economico dell’accordo conferma la portata della vicenda. Il fondo da 1,5 miliardi di dollari sarà distribuito tra autori ed editori aventi diritto, con una quota media stimata di circa 3.000 dollari per ogni opera coinvolta, anche se l’importo effettivo varierà in base ai diritti detenuti e alle spese legali. Oltre il 91% delle opere interessate risulta già oggetto di richiesta di indennizzo da parte dei titolari dei diritti.

Il caso Anthropic arriva in un momento in cui il settore dell’intelligenza artificiale generativa si trova sotto crescente pressione normativa. Negli Stati Uniti restano aperti numerosi procedimenti contro altre grandi aziende tecnologiche accusate di aver utilizzato contenuti protetti senza autorizzazione. Tra queste figurano OpenAI, Meta e altre società impegnate nello sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni.

Negli ultimi due anni il mercato ha seguito una logica relativamente semplice: raccogliere la maggiore quantità possibile di dati per migliorare le prestazioni dei modelli. Libri, articoli scientifici, quotidiani, immagini, archivi digitali e contenuti presenti sul web sono diventati la materia prima dell’economia dell’intelligenza artificiale. Proprio questa corsa ai dati ha però aperto un conflitto tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale.

Per gli editori, il nodo riguarda soprattutto il valore economico delle proprie opere. Se milioni di libri possono essere utilizzati gratuitamente per sviluppare sistemi commerciali, il rischio è quello di svuotare progressivamente il mercato delle licenze editoriali. Per le aziende di AI, invece, imporre autorizzazioni preventive su ogni contenuto rischierebbe di rallentare drasticamente lo sviluppo dei modelli e di aumentare in modo significativo i costi di addestramento.

L’accordo Anthropic non risolve questa tensione, ma introduce un precedente importante. Per la prima volta una società di AI accetta un risarcimento di dimensioni tali da riconoscere il valore economico delle opere utilizzate senza autorizzazione. Allo stesso tempo, però, la decisione giudiziaria lascia aperta la possibilità che l’addestramento dei modelli, se basato su contenuti acquisiti lecitamente, possa continuare a rientrare nel fair use previsto dalla legislazione americana.

Dal punto di vista industriale, il messaggio è chiaro. Le aziende non potranno più limitarsi a raccogliere dati senza interrogarsi sulla loro provenienza. Diventa invece sempre più conveniente stipulare accordi di licenza con editori, agenzie di stampa e produttori di contenuti. Una tendenza già visibile negli ultimi mesi, con numerose partnership commerciali tra società di AI e grandi gruppi editoriali internazionali.

Per gli autori, invece, la questione resta più articolata. Alcuni hanno accolto favorevolmente l’accordo perché rappresenta il primo riconoscimento economico concreto. Altri lo considerano insufficiente rispetto al valore commerciale generato dai modelli di intelligenza artificiale. Alcuni editori e titolari dei diritti hanno inoltre deciso di proseguire autonomamente le proprie azioni legali, ritenendo il risarcimento non proporzionato al danno subito.

Il caso Anthropic, dunque, non chiude il confronto sul copyright nell’era dell’intelligenza artificiale. Piuttosto, ne inaugura una nuova fase. Finora il dibattito si era concentrato soprattutto sulla legittimità dell’addestramento dei modelli. Da oggi il tema si sposta anche sulle modalità con cui i dati vengono raccolti, archiviati e utilizzati.

È un cambiamento destinato a incidere sull’intero settore. Perché se l’intelligenza artificiale continuerà ad avere bisogno di enormi quantità di contenuti per migliorare le proprie capacità, la disponibilità di quei contenuti avrà sempre più un prezzo. E il rapporto tra innovazione tecnologica e diritto d’autore difficilmente potrà essere regolato soltanto dai tribunali.