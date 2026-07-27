Tra i giovani spopola la “sober curiosity”: sempre meno persone consumano alcol
Jasmine Gheorghe
- Attualità

Tra i giovani spopola la “sober curiosity”: sempre meno persone consumano alcol

Per motivi di "hangxiety" e di salute, la Gen Z si sta orientando verso al sobrietà. Spopolano i mocktail, colorati, pieni di gusto e non stordenti.

Tra i giovani spopola la “sober curiosity”: sempre meno persone consumano alcol

Per motivi di "hangxiety" e di salute, la Gen Z si sta orientando verso al sobrietà. Spopolano i mocktail, colorati, pieni di gusto e non stordenti.
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Attualità - 27 Luglio 2026

di Jasmine Gheorghe

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