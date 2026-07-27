Tra i giovani spopola la “sober curiosity”: sempre meno persone consumano alcol

La sober curiosity è un trend figlio dell’ondata di caldo e della crescente attenzione dei giovani al benessere psicofisico. E così il movimento globale “NoLo” (No e Low Alcohol) diventa una nuova normalità: i consumatori stanno cercando sempre più spesso alternative a bassa gradazione alcolica o persino drink analcolici.

Al centro di questa svolta c’è la Gen Z. Secondo una ricerca condotta dalla piattaforma globale di analisi dei consumatori, Attest, nel 2026 la moderazione è in aumento. Il 24% dei giovani tra i 21 e i 27 anni dichiara di non bere affatto, mentre il 20% afferma di optare spesso per opzioni analcoliche (un netto aumento, rispetto al 16% del 2025).

Secondo inoltre uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The British Journal of Sociology, la crescente sober curiosity non sarà qualcosa di passeggero. Il 61% della Gen Z è infatti intenzionata a ridurre drasticamente il consumo di alcol.

Ciò che spinge i giovani verso la sobrietà è spesso l’hangxiety, ovvero l’ansia psicologica data dall’hangover. La volontà generale sembra essere quella di tutelare la propria produttività, vigilanza e reputazione pubblica, così come la propria salute.

Anche in Italia stanno spopolando i mocktail, cioè i cocktail analcolici che imitano quelli tradizionali, le versioni virgin in altre parole. Drink dissetanti, dai colori intensi, ma che non provocano una sbronza.

Bevande del marchio siciliano “Polara”.

Così Chiara Mascellaro, bartender e brand ambassador delle bibite Polara (marchio storico siciliano), riassume la nuova tendenza: “La miscelazione analcolica sta vivendo un momento di grande evoluzione. Non si tratta più di sostituire un cocktail classico, ma di creare un’esperienza completa, dove gusto, ricerca degli ingredienti e impatto visivo hanno lo stesso valore.

È un linguaggio che parla soprattutto alle nuove generazioni, sempre più attente al benessere, alla qualità e alla possibilità di condividere un momento conviviale senza necessariamente scegliere l’alcol”.

E poi aggiunge: “Frutta e verdura di stagione possono trasformarsi in elementi sorprendenti all’interno di un drink, portando nel bicchiere colore, freschezza e autenticità. È un approccio che unisce piacere, equilibrio e una maggiore attenzione verso ciò che scegliamo di consumare”.

Così stanno nascendo nuove drinklist, che puntano su colori e sapori per conquistare i giovani clienti, offrendo un’esperienza di gusto contemporanea e a basso impatto sulla salute.