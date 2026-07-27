Haiti, un milione e mezzo di sfollati: la crisi umanitaria non si ferma
Margherita Coletta
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Haiti, un milione e mezzo di sfollati: la crisi umanitaria non si ferma

Haiti, un milione e mezzo di sfollati: la crisi umanitaria non si ferma

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Attualità - 27 Luglio 2026

di Margherita Coletta

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