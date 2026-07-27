Haiti, un milione e mezzo di sfollati: la crisi umanitaria non si ferma

Haiti continua a vivere una delle emergenze umanitarie più gravi al mondo, e gli ultimi dati diffusi dalle Nazioni Unite fotografano una situazione che peggiora di mese in mese. Secondo quanto dichiarato da Carlos Ruiz Massieu, rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU per Haiti, circa un milione e mezzo di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa della violenza delle bande armate, mentre 1.600 persone sono state uccise negli ultimi tre mesi.

Il diplomatico ha spiegato che i gruppi criminali attivi nel Paese contano tra i 10.000 e i 15.000 membri e mantengono presenza, influenza o controllo diretto su circa il 70-75% di Port-au-Prince. La capitale haitiana è ormai da mesi teatro di scontri tra gang rivali per il controllo di quartieri, snodi stradali e infrastrutture strategiche, con conseguenze devastanti sulla popolazione civile.

Le famiglie sfollate vivono spesso in condizioni precarie: alloggi di fortuna, scuole occupate, edifici pubblici trasformati in rifugi di emergenza. Molte di queste persone sono costrette a spostarsi più volte, inseguite dall’espandersi della violenza da un quartiere all’altro. Il sistema sanitario è tra i più colpiti: diverse strutture ospedaliere hanno dovuto sospendere le attività o evacuare temporaneamente il personale, lasciando intere comunità senza assistenza medica di base, comprese le cure materne e neonatali.

Una crisi alimentare che si aggrava

Alla violenza si somma un collasso economico che sta spingendo milioni di haitiani verso l’insicurezza alimentare. Diverse organizzazioni internazionali segnalano che oltre la metà della popolazione del Paese soffre di fame o di grave insicurezza alimentare, con centinaia di migliaia di bambini a rischio di malnutrizione acuta. I blocchi delle principali vie di comunicazione, imposti dai gruppi armati per motivi di controllo territoriale, impediscono inoltre agli aiuti umanitari di raggiungere le zone più isolate e bisognose.

Le agenzie ONU denunciano da tempo una drammatica carenza di finanziamenti: i programmi di assistenza alimentare hanno dovuto più volte dimezzare le razioni distribuite o sospendere del tutto la consegna di pasti alle famiglie appena sfollate, proprio nel momento in cui la domanda di aiuto continua a crescere.

La risposta internazionale resta insufficiente

Ruiz Massieu ha sottolineato che la risposta della comunità internazionale resta complessa e frammentata, nonostante il sostegno espresso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a una forza multinazionale di contrasto alle bande armate. Il diplomatico ha indicato che saranno necessari interventi coordinati su tre fronti — sicurezza, giustizia e sviluppo economico — e ha stimato in circa un anno e mezzo l’orizzonte minimo per iniziare a invertire la tendenza.

Nel frattempo, il governo haitiano, guidato dal primo ministro Alix Didier Fils-Aimé, ha più volte ribadito la volontà di non cedere alla paura e di mobilitare tutte le risorse disponibili per smantellare le reti criminali e ripristinare la sicurezza nel Paese. Tuttavia, sul terreno, il controllo dello Stato resta limitato a poche aree della capitale, mentre le organizzazioni umanitarie faticano ogni giorno di più a garantire un accesso sicuro alle comunità più vulnerabili.

La situazione haitiana, aggravata negli ultimi anni anche da disastri naturali come l’uragano Melissa, rimane una delle emergenze più sottofinanziate a livello globale, in un contesto in cui la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto di una crisi politica, sociale e umanitaria senza precedenti nella storia recente del Paese.