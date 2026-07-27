Come la Cina punta sui taxi elettrici per ridurre la dipendenza dal petrolio e prepararsi a un’eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz

L’eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz rappresenta uno degli scenari geopolitici più temuti dai mercati energetici mondiali. Attraverso questo stretto marittimo, situato tra Iran e Oman, transita infatti una quota significativa del petrolio esportato a livello globale. Un’interruzione del traffico navale provocherebbe inevitabilmente un aumento dei prezzi del greggio e metterebbe sotto pressione i Paesi fortemente dipendenti dalle importazioni di combustibili fossili.

Tra questi figura anche la Cina, il maggiore importatore mondiale di petrolio. Proprio per questo motivo, Pechino ha avviato da anni una strategia di lungo periodo volta a ridurre la propria vulnerabilità energetica. Uno degli strumenti più efficaci è stato lo sviluppo della mobilità elettrica, con particolare attenzione alle flotte di taxi e ai servizi di trasporto urbano. Nelle principali metropoli cinesi, come Shenzhen, Guangzhou e Shanghai, migliaia di taxi elettrici sono ormai una presenza consolidata. Shenzhen, in particolare, è stata la prima grande città al mondo a convertire quasi integralmente la propria flotta di taxi all’alimentazione elettrica. Questa trasformazione ha richiesto importanti investimenti nelle infrastrutture di ricarica, incentivi pubblici e una forte collaborazione tra amministrazioni locali e case automobilistiche.

L’obiettivo non è soltanto ambientale. La diffusione dei veicoli elettrici contribuisce infatti a diminuire il consumo di benzina e gasolio, riducendo la necessità di importare petrolio. In caso di tensioni internazionali o di interruzioni delle rotte energetiche, una quota crescente del trasporto urbano può continuare a funzionare sfruttando l’energia prodotta all’interno del Paese, anche attraverso fonti rinnovabili, nucleare e carbone. La strategia cinese si inserisce in una visione più ampia di sicurezza nazionale. Negli ultimi anni Pechino ha diversificato le proprie fonti di approvvigionamento energetico, aumentando gli acquisti via oleodotti dalla Russia e dall’Asia centrale, ampliando le riserve strategiche di petrolio e investendo massicciamente nelle energie rinnovabili. La mobilità elettrica rappresenta un ulteriore tassello di questa politica di riduzione della dipendenza dalle importazioni di greggio.

Naturalmente, i taxi elettrici da soli non sarebbero sufficienti a compensare gli effetti economici di una prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz. Settori come l’aviazione, il trasporto marittimo e buona parte della logistica continuano infatti a dipendere dai carburanti fossili. Tuttavia, elettrificare milioni di veicoli destinati al trasporto pubblico e privato consente di ridurre significativamente la domanda complessiva di petrolio, rendendo il sistema energetico più resiliente. Inoltre, la leadership cinese nel settore delle batterie e dei veicoli elettrici offre anche un vantaggio industriale. Aziende nazionali producono batterie, componenti elettronici e automobili esportate ormai in tutto il mondo, rafforzando la competitività del Paese e trasformando una necessità strategica in un’opportunità economica.

L’esempio dei taxi elettrici dimostra come la transizione energetica possa essere letta non solo come una risposta al cambiamento climatico, ma anche come una scelta di politica industriale e di sicurezza energetica. In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, ridurre la dipendenza dal petrolio importato significa limitare l’esposizione ai rischi legati ai principali snodi commerciali mondiali, come lo Stretto di Hormuz. Per la Cina, investire nella mobilità elettrica non rappresenta quindi soltanto una svolta tecnologica, ma anche una strategia per rafforzare la propria autonomia e la propria capacità di affrontare eventuali crisi energetiche future.