Banconote, la Bce chiede il parere dei cittadini: nella rosa finale Leonardo, Callas e Beethoven
Irene Anania
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Banconote, la Bce chiede il parere dei cittadini: nella rosa finale Leonardo, Callas e Beethoven

Banconote, la Bce chiede il parere dei cittadini: nella rosa finale Leonardo, Callas e Beethoven

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Attualità - 26 Luglio 2026

di Irene Anania

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