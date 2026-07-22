Bologna, uomo muore dopo essere immobilizzato dalla polizia: i fatti e le reazioni politiche
Micaela Filippi
- Attualità

Bologna, uomo muore dopo essere immobilizzato dalla polizia: i fatti e le reazioni politiche

Bologna, uomo muore dopo essere immobilizzato dalla polizia: i fatti e le reazioni politiche

foto-articolo
Attualità - 22 Luglio 2026

di Micaela Filippi

Condividi: