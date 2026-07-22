Il valore nascosto del design italiano
David Marini
- Attualità

Il valore nascosto del design italiano

Nel settore arredo e sistema casa, l’Italia non compete sul prezzo, ma eccelle nel trasformare progetto, manifattura e servizio in un prodotto unico e difficilmente replicabile.

Il valore nascosto del design italiano

Nel settore arredo e sistema casa, l’Italia non compete sul prezzo, ma eccelle nel trasformare progetto, manifattura e servizio in un prodotto unico e difficilmente replicabile.
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Attualità - 22 Luglio 2026

di David Marini

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