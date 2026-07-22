Vodafone cambia volto: Xavier Niel diventa primo azionista
Alice Ceccarelli
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Vodafone cambia volto: Xavier Niel diventa primo azionista

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Attualità - 22 Luglio 2026

di Alice Ceccarelli

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