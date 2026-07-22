Vodafone cambia volto: Xavier Niel diventa primo azionista

L’imprenditore francese Xavier Niel è diventato primo azionista di Vodafone. Attraverso Vega, veicolo di investimento interamente controllato dalla famiglia Niel, ha siglato un accordo vincolante per acquisire l’intera partecipazione detenuta da Emirates Telecommunications Group Company (e&) nel gruppo britannico delle telecomunicazioni. Un’operazione che potrebbe aprire una nuova fase negli equilibri del settore europeo.

Vega rileverà l’intero pacchetto azionario di e&, composto da 3.944.743.685 azioni, pari a circa il 16,21% del capitale sociale emesso e al 17,13% dei diritti di voto di Vodafone. Con questa operazione, Xavier Niel diventerà il maggiore azionista singolo del gruppo britannico.

Per e&, l’uscita dall’investimento rappresenta la conclusione di un percorso iniziato nel 2022, quando il gruppo emiratino aveva progressivamente accumulato una partecipazione superiore al 16% del capitale di Vodafone. La cessione consentirà alla società di rifocalizzarsi sulle proprie attività principali.

In una nota Vega ha precisato di non avere intenzione di acquisire una partecipazione di controllo o di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Vodafone. Sebbene abbia escluso questa intenzione, diversi osservatori ritengono che Xavier Niel possa progressivamente rafforzare la propria influenza all’interno del gruppo, ad esempio attraverso una maggiore presenza nella governance. Al momento non sono stati comunque annunciati cambiamenti nella composizione del consiglio di amministrazione.

Dopo l’annuncio dell’operazione, le azioni Vodafone hanno guadagnato oltre l’11%. Alcuni analisti ritengono che il rialzo rifletta soprattutto la fiducia degli investitori nella capacità di Niel di creare valore nel settore europeo delle telecomunicazioni e le aspettative che il suo ingresso nel capitale di Vodafone possa favorire una nuova fase di consolidamento del mercato.

Chi è Xavier Niel, il tycoon francese delle telecomunicazioni

Xavier Niel è una delle figure più influenti del panorama europeo delle telecomunicazioni e dell’innovazione. Secondo Forbes, il suo patrimonio è stimato in circa 15,5 miliardi di dollari, una ricchezza costruita seguendo un percorso imprenditoriale atipico e spesso controcorrente, che ha contribuito ad alimentarne la reputazione di innovatore e protagonista delle grandi trasformazioni del settore.

Fondatore del gruppo Iliad, ha costruito il proprio successo rivoluzionando il mercato francese con il marchio Free, introducendo un modello basato su offerte semplici e prezzi fortemente competitivi, il quale ha contribuito a ridefinire gli equilibri del comparto. Nel corso degli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione oltre la Francia: attraverso Iliad e il veicolo d’investimento NJJ ha consolidato una presenza in numerosi mercati europei, tra cui Italia e Polonia, oltre a partecipazioni in operatori attivi in Irlanda, Svezia e Sud America. In Italia il suo nome è legato soprattutto all’ingresso di Iliad nel mercato della telefonia mobile nel 2018, ma anche ai tentativi di aggregazione del settore, tra cui la proposta di fusione con Vodafone Italia avanzata nel 2023.

La sua attività imprenditoriale non si limita alle telecomunicazioni. Niel è tra gli investitori più attivi dell’ecosistema tecnologico francese, è stato tra i primi finanziatori della startup di intelligenza artificiale Mistral AI e ha annunciato un piano di investimenti da 200 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Francia con l’obiettivo di rafforzare un’alternativa europea ai grandi player statunitensi. È inoltre azionista del quotidiano Le Monde e siede nei consigli di amministrazione di KKR e ByteDance, società proprietaria di TikTok.

Nuovi equilibri e nuove possibilità

Più che una semplice operazione finanziaria, l’ingresso di Xavier Niel nel capitale di Vodafone potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il settore europeo delle telecomunicazioni. Da tempo il fondatore di Iliad denuncia come l’eccessiva frammentazione del mercato europeo, con decine di operatori distribuiti tra i diversi Paesi, rappresenti un freno alla competitività del continente. Secondo questa visione, un numero inferiore di operatori consentirebbe di aumentare la redditività del settore, liberando maggiori risorse per gli investimenti nelle reti in fibra e nel 5G e rafforzando la capacità dell’Europa di competere con i grandi gruppi statunitensi e asiatici.

Pur senza il controllo del gruppo, una partecipazione del 16,2% consente a Niel di esercitare un peso rilevante nelle scelte strategiche di uno dei principali operatori europei. L’entità dell’investimento e il profilo industriale dell’imprenditore francese inducono molti analisti a ritenere che l’operazione risponda a una strategia di lungo periodo più che a una logica esclusivamente finanziaria. Vodafone potrebbe diventare uno degli attori centrali del processo di consolidamento destinato, prima o poi, a interessare il mercato europeo delle telecomunicazioni.

Se questo investimento rappresenterà soltanto una partecipazione strategica di lungo periodo o il primo passo verso una nuova stagione di aggregazioni sarà il tempo a dirlo. Di certo, l’ingresso del fondatore di Iliad nel capitale di Vodafone riporta al centro del dibattito il futuro delle telecomunicazioni europee e la necessità di trovare un equilibrio tra concorrenza, investimenti e consolidamento in un mercato sempre più globale.