Caldo record in Europa, terza ondata della stagione

L’estate meteorologica è iniziata da pochi giorni, ma gran parte dell’Europa si trova già alle prese con quella che gli esperti definiscono la terza ondata di calore significativa della stagione. Dalla Penisola Iberica ai Balcani, passando per Francia, Germania e Italia, le temperature stanno registrando valori ben superiori alle medie climatiche del periodo, con punte prossime o superiori ai 40 gradi in diverse aree del Mediterraneo.

In Italia il fenomeno interessa in particolare le regioni centro-meridionali e le principali aree urbane, dove il combinarsi di alte temperature, umidità elevata e assenza di ventilazione produce condizioni particolarmente gravose per la popolazione più vulnerabile. Le autorità sanitarie hanno emesso allerte in numerose città, mentre la Protezione civile monitora l’evoluzione del quadro meteorologico.

Secondo le rilevazioni dei principali centri meteorologici europei, l’origine dell’ondata di calore è legata all’espansione verso il continente di un vasto promontorio anticiclonico subtropicale proveniente dal Nord Africa. Questo sistema di alta pressione sta favorendo un forte riscaldamento delle masse d’aria e una marcata stabilità atmosferica, condizioni che impediscono l’arrivo di perturbazioni in grado di attenuare il caldo.

Le temperature previste in diverse città italiane potrebbero raggiungere o superare i 38-40 gradi nelle ore centrali della giornata. Valori particolarmente elevati sono attesi nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e delle regioni tirreniche, ma anche le grandi aree urbane del Centro-Nord registrano condizioni critiche a causa del cosiddetto effetto “isola di calore urbana”.

Si tratta di un fenomeno ormai ben documentato. Le superfici asfaltate, gli edifici e la ridotta presenza di vegetazione trattengono il calore accumulato durante il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte. Il risultato è che in molte città le temperature minime notturne faticano a scendere sotto i 25 gradi, impedendo un adeguato raffrescamento degli ambienti e aumentando lo stress fisiologico per milioni di persone.

Le conseguenze non riguardano soltanto il comfort quotidiano. L’Organizzazione mondiale della sanità considera le ondate di calore tra gli eventi climatici più pericolosi in termini di mortalità. L’esposizione prolungata a temperature elevate aumenta il rischio di colpi di calore, disidratazione, aggravamento di patologie cardiovascolari e respiratorie e complicazioni per soggetti anziani o fragili.

I sistemi sanitari europei osservano con particolare attenzione l’evoluzione della situazione. Negli ultimi vent’anni il continente ha sperimentato un numero crescente di episodi estremi. L’ondata di calore del 2003 provocò oltre 70 mila morti in Europa, mentre quelle registrate nel 2022 e nel 2023 hanno causato decine di migliaia di decessi prematuri secondo le stime pubblicate dalle principali riviste scientifiche internazionali.

La nuova fase di caldo intenso riporta inevitabilmente al centro del dibattito il tema del cambiamento climatico. I climatologi sottolineano da anni come il riscaldamento globale non determini soltanto un aumento delle temperature medie, ma soprattutto una maggiore frequenza e intensità degli eventi estremi. In altre parole, non è soltanto il caldo a crescere: aumentano anche la durata delle ondate di calore, la loro estensione geografica e la probabilità che si verifichino in successione ravvicinata.

I dati del programma europeo Copernicus mostrano che il continente europeo si sta riscaldando a una velocità superiore rispetto alla media globale. L’area mediterranea è considerata uno dei principali “hotspot climatici” del pianeta, cioè una delle regioni maggiormente esposte agli effetti dell’aumento delle temperature.

Le ripercussioni economiche iniziano inoltre a manifestarsi in diversi settori. L’agricoltura è tra i comparti più esposti, soprattutto nelle aree già interessate da deficit idrici accumulati durante i mesi precedenti. Le alte temperature aumentano il fabbisogno d’acqua delle colture e accelerano l’evaporazione, aggravando la pressione sulle risorse idriche disponibili.

Anche il sistema energetico è sottoposto a una doppia tensione. Da una parte cresce la domanda di elettricità per alimentare impianti di climatizzazione e raffrescamento; dall’altra, la riduzione delle riserve idriche può limitare la capacità produttiva di alcune centrali idroelettriche. Una combinazione che in diversi Paesi europei viene monitorata con crescente attenzione.

Nel breve periodo, le previsioni non indicano cambiamenti significativi. Gli attuali modelli meteorologici suggeriscono che l’anticiclone africano potrebbe mantenere la propria influenza ancora per diversi giorni, prolungando condizioni di caldo intenso su gran parte dell’Europa meridionale.

Per l’Italia si profila dunque un’altra settimana caratterizzata da temperature elevate, notti tropicali e livelli di disagio bioclimatico particolarmente alti nelle aree urbane. Una situazione che non rappresenta più un’anomalia occasionale, ma una delle caratteristiche sempre più ricorrenti delle estati europee degli ultimi anni.