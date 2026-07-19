Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio
Alice Ceccarelli
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Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio

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Attualità - 19 Luglio 2026

di Alice Ceccarelli

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