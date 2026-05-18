Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti dall’attacco

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Modena arriva in una fase ancora segnata dall’incertezza investigativa e dalla gestione dell’emergenza sanitaria successiva all’attacco avvenuto nel centro cittadino. La giornata successiva ai fatti è stata caratterizzata da un clima di forte tensione emotiva, mentre proseguono gli accertamenti sul profilo dell’uomo fermato e sulle motivazioni del gesto.

Secondo le ricostruzioni disponibili, un’automobile ha investito diversi passanti in una zona centrale della città, provocando numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Dopo l’impatto, il conducente avrebbe tentato di allontanarsi e avrebbe aggredito con un coltello una persona intervenuta per fermarlo. L’uomo arrestato è Salim El Koudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina. La procura procede con accuse che includono tentata strage e lesioni aggravate.

Sul piano investigativo, gli inquirenti mantengono aperte più ipotesi, anche se nelle ultime ore ha assunto maggiore rilievo la pista legata a un possibile disagio psichico. Secondo le informazioni emerse, l’uomo avrebbe avuto precedenti percorsi di assistenza sanitaria collegati alla salute mentale. Al momento non risultano elementi concreti che confermino un movente terroristico o collegamenti organizzati.

Questa distinzione ha un impatto rilevante anche sul piano pubblico e politico. Episodi di questo tipo tendono infatti a essere immediatamente assorbiti nel dibattito sulla sicurezza, sull’immigrazione e sulla radicalizzazione. Tuttavia, la natura ancora incerta del movente rende più complessa una lettura univoca della vicenda.

La risposta istituzionale si è concentrata soprattutto sul sostegno ai feriti e sul riconoscimento del lavoro svolto dai soccorritori e dal personale sanitario. Mattarella e Meloni hanno visitato l’ospedale di Baggiovara, dove sono ricoverate diverse persone coinvolte nell’attacco. La visita si è svolta in forma sobria, senza dichiarazioni estese, e ha avuto principalmente un valore simbolico e istituzionale.

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, alcuni feriti restano in condizioni particolarmente critiche. In almeno due casi si è reso necessario un intervento chirurgico con amputazione degli arti inferiori, elemento che conferma la gravità dell’impatto e delle conseguenze fisiche dell’attacco.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione europea verso gli episodi di violenza improvvisa in spazi urbani ad alta frequentazione. Negli ultimi anni, diversi Paesi europei hanno registrato casi in cui veicoli sono stati utilizzati per colpire civili in aree pedonali o centrali delle città. In molti casi, le motivazioni si sono rivelate eterogenee: terrorismo, disturbi psichiatrici, radicalizzazione individuale o combinazioni di più fattori.

Proprio questa sovrapposizione tra sicurezza pubblica e salute mentale rappresenta uno degli aspetti più delicati anche nel caso di Modena. La gestione politica e comunicativa di episodi di questo tipo tende infatti a oscillare tra due approcci: quello esclusivamente securitario e quello centrato sulla fragilità individuale. Le informazioni disponibili finora non consentono ancora una definizione conclusiva del quadro.

Sul piano politico, la vicenda riapre comunque il dibattito sulle misure di prevenzione e sul monitoraggio dei soggetti considerati potenzialmente pericolosi. Alcune forze della maggioranza hanno già rilanciato il tema della sicurezza urbana e dei controlli preventivi. Tuttavia, il profilo dell’aggressore rende più difficile collegare il caso esclusivamente alle dinamiche migratorie o alla radicalizzazione religiosa.

Dal punto di vista sociale, la città resta fortemente colpita dall’accaduto. Le immagini diffuse nelle ore successive hanno avuto un impatto significativo sull’opinione pubblica, anche per la modalità improvvisa dell’attacco e per il luogo in cui è avvenuto, una zona centrale abitualmente molto frequentata.

Un elemento sottolineato anche dalle autorità locali riguarda il comportamento dei primi soccorritori e dei cittadini intervenuti subito dopo l’attacco. Alcuni passanti hanno cercato di bloccare il conducente e di prestare assistenza ai feriti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di emergenza.

Nel breve periodo, l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni dei ricoverati e sull’evoluzione dell’indagine. Gli accertamenti psichiatrici e l’analisi del profilo personale dell’aggressore saranno centrali per chiarire le motivazioni del gesto e definire con maggiore precisione il contesto in cui è maturato.

La visita congiunta di Mattarella e Meloni riflette la volontà delle istituzioni di mantenere un approccio unitario di fronte a un episodio che ha avuto un forte impatto emotivo e mediatico. Allo stesso tempo, la vicenda evidenzia quanto sia complesso gestire casi in cui sicurezza pubblica, disagio individuale e tensione politica tendono a sovrapporsi rapidamente.