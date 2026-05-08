Federico Sella premiato a Londra con il “The Leadership of Legacy Award”

Riconoscimento assegnato da Assoholding e Delta Holdings all’Amministratore Delegato di Banca Patrimoni Sella & C. presso Casa Italia, sede dell’Ambasciata italiana, dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’ICE

LONDRA, 8 maggio 2026 – Si è svolta presso Casa Italia a Londra, sede dell’Ambasciata d’Italia, dell’Istituto Italiano di Cultura e dell’ICE, la seconda edizione di “The Leadership of Legacy: il futuro della governance per le imprese familiari”, l’appuntamento promosso da Assoholding in collaborazione con Delta Holdings Association, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il tema della continuità delle imprese familiari italiane in una fase storica segnata da trasformazioni economiche, geopolitiche, tecnologiche e sociali che impongono una riflessione sempre più profonda sui modelli di governance, sulla trasmissione dei valori imprenditoriali e sulla capacità delle famiglie d’impresa di custodire il proprio patrimonio materiale e immateriale proiettandolo verso il futuro.

Momento centrale dell’evento è stata la consegna a Federico Sella, Amministratore delegato di Banca Patrimoni Sella & C., specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale,del primo “The Leadership of Legacy Award”, riconoscimento istituito per valorizzare imprenditori, manager e imprese familiari capaci di interpretare la continuità generazionale come responsabilità, visione e costruzione di valore durevole.

Il “The Leadership of Legacy Award” nasce per premiare chi si distingue nella generazione di capitale socioemotivo, promuovendo un contesto manageriale e imprenditoriale fondato su appartenenza, visione intergenerazionale e relazioni solide, autentiche e durature con i propri stakeholder. In questa prospettiva, il riconoscimento conferito a Federico Sella assume un valore simbolico e sostanziale: celebra una leadership capace di trasformare l’eredità familiare e imprenditoriale in una piattaforma di crescita, fiducia e responsabilità.

La seconda edizione di “The Leadership of Legacy” ha riunito imprenditori, professionisti, advisor, accademici e rappresentanti istituzionali in un confronto qualificato dedicato alla governance delle imprese familiari, alla pianificazione patrimoniale, alla continuità generazionale, alla tutela del patrimonio imprenditoriale e alla proiezione internazionale del capitalismo familiare italiano.

I lavori sono stati aperti da Francesco Bongarrà, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, Edoardo De Vito, Presidente di Delta Holdings Association, e Lorenzo Echeoni, Direttore Generale di Assoholding.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Federico Sella, Amministratore delegato di Banca Patrimoni Sella & C., Francesca Mariotti, Presidente ENEA e membro dell’Advisory Board Assoholding, Alfredo De Massis, Professor of Entrepreneurship& Family Business presso l’Università di Chieti-Pescara e IMD, Gaetano De Vito, Presidente Assoholding, e Mario Caligiuri, Presidente della SOCINT e Professore Ordinario dell’Università della Calabria.

In un contesto internazionale come quello londinese, Casa Italia ha offerto una cornice istituzionale di particolare rilievo per discutere il ruolo delle imprese familiari italiane nei mercati globali. La scelta di Londra conferma la volontà di promuovere un dialogo aperto tra impresa, finanza, accademia, professioni e istituzioni, valorizzando il contributo delle famiglie imprenditoriali italiane alla crescita, alla stabilità e alla competitività del sistema economico.

Il conferimento del primo “The Leadership of Legacy Award” a Federico Sella rappresenta, in questo percorso, un passaggio particolarmente significativo: un riconoscimento alla leadership che sa custodire il valore della storia, rafforzare la fiducia tra generazioni e orientare l’impresa familiare verso un futuro fondato su responsabilità, competenza e visione.

“Ricevere questo premio è un grande onore, perché invita a riflettere sul significato autentico del nostro agire come imprenditori di famiglia e su quale sia il vero e più profondo patrimonio di valori che siamo chiamati a tutelare”ha spiegato Federico Sella.