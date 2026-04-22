Cambio ai vertici Apple: John Ternus sarà il nuovo CEO
Margherita Coletta
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Cambio ai vertici Apple: John Ternus sarà il nuovo CEO

Cambio ai vertici Apple: John Ternus sarà il nuovo CEO

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Attualità - 22 Aprile 2026

di Margherita Coletta

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