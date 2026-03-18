Africa e intelligenza artificiale, la corsa è partita. E l’Italia vuole sedersi al tavolo giusto.
Chiara Di Scala
- Attualità

Africa e intelligenza artificiale, la corsa è partita. E l’Italia vuole sedersi al tavolo giusto.

Africa e intelligenza artificiale, la corsa è partita. E l’Italia vuole sedersi al tavolo giusto.

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Attualità - 18 Marzo 2026

di Chiara Di Scala

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