Africa e intelligenza artificiale, la corsa è partita. E l’Italia vuole sedersi al tavolo giusto.

Tra agricoltura, lingue locali, sanità e sovranità digitale, non si tratta solo di adozione tecnologica,

ma della possibilità di utilizzare l’AI come leva di sviluppo.

Per anni l’Africa è stata raccontata come il luogo in cui le tecnologie arrivano dopo, quando altrove

sono già mature, redditizie e perfino superate. Con l’intelligenza artificiale sta succedendo

qualcosa di diverso. Il continente non è più soltanto uno spazio da connettere o un mercato da

conquistare. Sta diventando un terreno vivo di sperimentazione, dove l’AI incontra bisogni

immediati, carenze strutturali e una domanda enorme di soluzioni concrete.

È questo che rende la partita africana così interessante. Non l’idea astratta del futuro, ma il fatto

che l’intelligenza artificiale venga già misurata sulla sua utilità reale. Oggi si contano oltre 2.400

startup AI in Africa, molte concentrate su machine learning applicato ad agritech, sanità e fintech.

AI come strumento di sviluppo

In Africa, più che altrove, l’AI vale nella misura in cui riesce a toccare la vita quotidiana. Non

sorprende, allora, che l’Unione Africana abbia scelto di trattarla come una priorità strategica. Il

punto non è inseguire Silicon Valley, Europa o Cina sul loro terreno. Il punto è evitare che anche

questa rivoluzione passi sopra il continente senza lasciargli davvero potere, competenze e

capacità decisionale.

Perché il rischio è tutto qui. L’Africa può diventare uno dei laboratori più promettenti

dell’intelligenza artificiale applicata allo sviluppo. Oppure può trasformarsi nell’ennesimo spazio da

cui altri estraggono dati, valore e dipendenza tecnologica.

Le applicazioni che stanno emergendo raccontano bene questa ambivalenza. In agricoltura, l’AI

viene usata insieme a dati satellitari e modelli predittivi per monitorare coltivazioni, stimare rese,

leggere la qualità del suolo e migliorare l’accesso al credito. In sanità, compaiono strumenti

conversazionali e sistemi di supporto alla diagnosi pensati per contesti dove medici e infrastrutture

restano insufficienti. E poi c’è la frontiera forse più decisiva, quella linguistica. In un continente con

oltre duemila lingue, l’intelligenza artificiale rischia di escludere chi non parla inglese o francese.

Per questo iniziative come Masakhane, un progetto panafricano di ricerca che punta a sviluppare

modelli linguistici addestrati su lingue africane, hanno un peso che va ben oltre la ricerca. Significa

provare a impedire che l’innovazione riproduca vecchie gerarchie culturali in forma digitale: non si

può costruire sovranità tecnologica se una parte enorme della popolazione resta fuori dalla

conversazione perché la macchina non capisce la sua lingua, i suoi nomi, i suoi luoghi, la sua

storia.

Ecosistemi nazionali emergenti

Naturalmente il quadro non è uniforme. Come evidenzia un report del Carnegie Endowment, la

governance dell’intelligenza artificiale in Africa mostra un panorama molto frammentato. Kenya e

Nigeria corrono più di altri, il Senegal si muove con attenzione sul rapporto tra innovazione e

controllo dei dati, lo Zambia prova a costruire una cornice strategica più ordinata. Ma dappertutto

riemergono gli stessi ostacoli. Mancano capacità di calcolo, energia stabile, data center, registri

pubblici digitalizzati, investimenti pazienti e soprattutto talenti in numero sufficiente. Il continente ha

idee, bisogno, mercato e inventiva. Spesso gli manca ancora la struttura materiale per fare il salto.

In assenza di capacità tecnologiche autonome e di un coordinamento più solido tra paesi, il rischio

è che lo sviluppo dell’AI nel continente resti fortemente dipendente da infrastrutture e modelli

sviluppati da attori esterni.

Tra innovazione e ruolo dell’Italia

Ed è qui che entra in gioco anche l’Italia. Roma ha capito che la questione non è soltanto

tecnologica. È economica, diplomatica, geopolitica. Attraverso il Piano Mattei e il lancio a Roma

dell’AI Hub for Sustainable Development insieme a UNDP, l’Italia sta cercando di accreditarsi come

ponte tra Europa e Africa su un terreno che nei prossimi anni peserà sempre di più. L’iniziativa,

sostenuta dal G7 e collegata a partner africani, prova a tradurre questa ambizione in strumenti più

concreti, dall’accesso alla capacità di calcolo al sostegno a innovatori e startup.

Queste iniziative toccano il punto più sensibile dell’AI contemporanea, quello dell’accesso alle

infrastrutture. Le recenti iniziative collegate all’Hub, con il coinvolgimento di CINECA e la messa a

disposizione di ore di calcolo per innovatori africani, mostrano la volontà dell’Italia di entrare nella

filiera tecnologica attraverso il linguaggio della cooperazione. È proprio qui che si misurerà la sua

credibilità. Perché tra partnership e paternalismo, soprattutto in Africa, il confine è sottile.

Il punto, infatti, non è soltanto essere presenti con risorse, iniziative e dichiarazioni di intenti. La

vera prova sarà nella capacità di accompagnare percorsi di crescita fondati su collaborazione,

valorizzazione delle competenze locali e sviluppo di ecosistemi sempre più autonomi.

L’Africa, intanto, si muove. La domanda non è se entrerà nella rivoluzione dell’intelligenza

artificiale. Ci è già dentro. La vera domanda è con quale voce, con quali regole e con quanta

autonomia ci resterà.

La chiave non sarà semplicemente adottare tecnologie sviluppate altrove, ma costruire modelli di

AI adattati alle realtà locali. In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare non

solo uno strumento di crescita economica, ma anche un elemento di emancipazione tecnologica e

politica nel panorama digitale globale.