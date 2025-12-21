Manovra tra pensioni, TFR e tensioni

Dopo un iter parlamentare non privo di stop and go, la manovra 2025 ha ottenuto il primo via libera dalla commissione Bilancio del Senato e domani sbarca in aula a Palazzo Madama, con l’approvazione definitiva attesa per martedì prima del ritorno alla Camera per il voto finale. È un traguardo conseguito con difficoltà, segnato da tensioni interne alla maggioranza, ritocchi in extremis e proteste dell’opposizione, che vedono nella legge di bilancio non solo numeri di contabilità pubblica, ma scelte di politica economica e sociale che avranno effetti duraturi sui lavoratori, sulle imprese e sulle pensioni.

Il percorso del testo è stato accidentato fin dalle prime fasi: modifiche ritirate, nuove proposte di emendamenti, revisioni dell’ultima ora. In commissione, al termine di una giornata concitata, la maggioranza ha scelto di ricompattarsi dopo che la Lega — inizialmente critica sulla stretta pensionistica proposta dal governo — ha accettato le modifiche grazie alla mediazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Dimissioni? Ci penso tutte le mattine… ma so come funziona”, ha commentato il titolare di via XX settembre, tentando di stemperare le tensioni interne.

Pensioni: tra stop e tagli

Al centro delle controversie c’è stata la stretta sulle pensioni anticipate. Il testo approvato elimina la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi pensione complementari, una misura introdotta nella legge di bilancio dell’anno precedente e ora cancellata. Inoltre si inaspriscono i tagli all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci — coloro che hanno iniziato a lavorare molto giovani — con risparmi programmati per i prossimi anni. Si passa da 20 milioni nel 2027 fino a 190 milioni nel 2034, secondo il nuovo calendario di decurtazioni. Per alcune categorie, come i lavoratori usuranti, si prospetta un taglio di risorse significative dal 2033 in poi.

Queste misure hanno suscitato critiche feroci da parte dell’opposizione, sindacati e parti sociali, secondo cui la legge di bilancio svilisce diritti acquisiti e penalizza chi ha già lavorato una vita. Alcuni critici dell’esecutivo hanno parlato apertamente di “caos” e di rottura delle promesse elettorali sul sistema pensionistico, evidenziando come le modifiche in corso d’opera abbiano finito per indebolire la coesione interna alla maggioranza.

TFR e previdenza complementare

La manovra interviene anche sul fronte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR): dal primo gennaio l’obbligo di versare il TFR al Fondo INPS si estende alle aziende con almeno 50 dipendenti, una soglia che dal 2032 si abbasserà ulteriormente includendo imprese con 40 o più dipendenti. La previsione implica che per molte aziende il TFR, fino ad oggi gestito in busta paga o nel fondo contrattuale scelto dal lavoratore, dovrà confluire nel fondo pubblico, con implicazioni per i flussi previdenziali futuri.

Per i neo assunti nel settore privato è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare a partire da luglio 2026, con facoltà di opt-out entro sessanta giorni dall’assunzione: un meccanismo che punta ad aumentare la copertura pensionistica futura, ma che ha sollevato perplessità sui costi e sulla complessità amministrativa.

Misure fiscali e incentivi

Oltre agli aspetti previdenziali, la manovra contiene interventi fiscali e agevolazioni per il lavoro e le imprese. Tra le principali novità c’è l’estensione dei benefici della tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retributivi per i contratti rinnovati nel 2024, con la platea ampliata ai redditi fino a 33mila euro. È stato introdotto anche un meccanismo di acconti sui contributi assicurativi, con un gettito aggiuntivo stimato in 1,3 miliardi nel 2026.

La legge prevede inoltre il rifinanziamento di stanziamenti per grandi opere come il Ponte sullo Stretto di Messina, con risorse riprogrammate negli anni 2032 e 2033, mantenendo inalterato il valore complessivo impegnato. Prosegue anche il sostegno a imprese che investono in tecnologie di transizione digitale, con agevolazioni prorogate e una ritenuta d’acconto ridotta per le aziende dal 2028.

Reazioni politiche e sociali

Le tensioni emerse durante l’esame in commissione non sono solo tecniche: riflettono le difficoltà di tenuta politica della maggioranza e le pressioni crescenti dell’opposizione, che accusano l’esecutivo di compromessi incoerenti e di perdere di vista la sua agenda originaria. Allo stesso tempo, segmenti dell’opinione pubblica ed esperti economici hanno sollevato dubbi su come alcune scelte potrebbero influire sui conti pubblici, sulla spesa previdenziale e sulla sostenibilità di lungo periodo.

Nei giorni scorsi sindacati e lavoratori avevano già annunciato mobilitazioni e una strategia di protesta contro il disegno di legge di bilancio, definendolo insufficiente nelle misure di sostegno alle famiglie e ai redditi medio-bassi. Tali critiche accomunano richieste di interventi più coraggiosi su salari reali, servizi sociali e politiche attive del lavoro.

In prospettiva

L’approdo in aula al Senato rappresenta un momento cruciale, perché da qui a pochi giorni la legge di bilancio dovrà ottenere il via libera definitivo e diventare operativa dal primo gennaio. Le prossime votazioni saranno decisive non solo per confermare il contenuto del testo, ma anche per verificare la tenuta della maggioranza e la capacità del governo di tenere insieme una coalizione eterogenea.

Al di là dei numeri e delle clausole tecniche, la manovra 2025 è un banco di prova politico: misura la capacità di conciliare discipline di bilancio, risposte sociali e richieste elettorali, in un quadro economico segnato da incertezze sui conti pubblici e sulla crescita. Per molti italiani, negli effetti concreti di queste scelte passeranno i prossimi anni di lavoro, pensione e consumi futuri.