Taylor Swift annuncia il suo nuovo album: annuncio, tracce e anticipazioni di The Life of a Showgirl

Taylor Swift annuncia un nuovo album: The Life of a Showgirl. Dopo un anno e mezzo dall’ultima uscita, la star americana torna a far sognare i suoi fan. Dalle prime rilevazioni, album sembra prendere un’estetica diversa dai suoi ultimi album, ma più vicina allo stile vivace che ha adottato nel suo tour mondiale.

L’annuncio a sorpresa

Taylor Swift torna con nuovo album, suo dodicesimo in studio: The Life of a Showgirl. L’annuncio è stato fatto lentamente: tutto è cominciato con un countdown sul sito web della popstar, terminando il 5 agosto con un annuncio. La notizia è stata data dalla stessa Swift durante una presenza a sorpresa nel podcast New Heights, condotto da Travis e Jason Kelce. Il primo dei due è anche il fidanzato della popstar, il che ha reso tutto molto più magico agli occhi dei Swifties (nome del fandom di Taylor Swift). Durante l’episodio, la showgirl estrae un vinile da una valigetta color menta con delle iniziali arancioni “TS”, esclamando, a sorpresa di molti:

“This is my brand-new album, The Life of a Showgirl”

Screenshot dell’annuncio a sorpresa del nuovo album di Taylor Swift durante il podcast del suo fidanzato Travis Kelce (a sinistra).

Foto: Youtube

Titolo svelato e insieme ad esso anche l’estetica del dodicesimo album in studio di Swift. Quello che si nota è da subito lo stile e i colori dell’album che richiamano ad uno stile diverso dall’ultimo album The Tortured Poets Department, uscito circa un anno e mezzo prima. È la stessa Taylor Swift a descrivere in anteprima la musicalità dell’album in uscita, che dice richiamare ad un pop più vivace rispetto al suo recente passato, con spirito più introspettivo.

A conferma delle sue parole i colori sul menta e l’arancione, insieme all’aria da cabaret glamour richiamano molto ad una showgirl di Las Vegas, con vibes teatrali. L’album è stato scritto tra una tappa e l’altra del suo ultimo tour The Era Tour, rispecchiando molto, almeno da quel poco che si è visto, lo stile quasi teatrale che la star ha adottato durante quel periodo.

Tracce, uscita e anticipazioni

L’album The Life of a Showgirl è prodotto da Max Martin e Shellback e contiene 12 tracce. Dall’apparizione del disco nell’episodio del podcast, dal retro del vinile spuntano dei titoli:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Tra loro, la collaborazione spunta la title track in collaborazione con Sabrina Carpenter, che rispecchia molto lo stile dell’album che Taylor Swift ha anticipato. Per ora i Swifties dovranno accontentarsi di qualche spoiler e anticipazione fino al prossimo autunno, quando è prevista l’uscita ufficiale del disco. L’album uscirà il 3 ottobre 2025, ma i pre-order sono già disponibili sul sito ufficiale della cantante.

Per i fan della popstar, il nuovo album è una conferma che Taylor Swift non si ferma, nemmeno dopo una tournée mondiale con più di 150 date, ognuna durata più di 3 ore. La popstar americana vuole forse dare una forma e una memoria a quel The Era Tour tanto amato, dall’energia glamour, spensierata, teatrale ma anche vivace: un album che racchiude tutto in The Life of A Showgirl.