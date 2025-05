Il 9 maggio ricorre la giornata dell’Europa

“Europa Nazione”, tra gli anni ’50 e ’70 lo slogan che si espandeva a vista d’occhio tra le voci dei movimenti giovanili del Vecchio Continente, espressione divenuta cavallo di battaglia di “Jeune Europe” il movimento fondato nel 1962 da Jean Thiriart.

Quello che per anni è stato un grido di protesta per chi rifiutava, da una parte il capitalismo americano, dall’altra il comunismo sovietico, prende vita il 9 maggio del 1950, la data che ricorda la dichiarazione Schuman.

Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, propose la genesi di una Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), un prototipo di un accordo commerciale che avrebbe gettato le basi per l’avvenire: la nascita dell’Unione Europea.

Oggi la data ricorre per la celebrazione della pace e dell’unità in Europa, pace che è minata, negli ultimi tempi, dagli eventi geopolitici che avvengono sul limite destro delle nostre cartine geografiche.

Gli stessi eventi che hanno portato negli ultimi anni a tornare a parlare dell’Europa come baluardo di pace e sicurezza.

Pace e Solidarietà: l’essenza sulla quale in questa ricorrenza, si organizzano diversi eventi negli Stati membri per sensibilizzare la cittadinanza europea.

Oggi ricorrono 75 anni dalla dichiarazione Schuman, eventi istituzionali sono stati organizzati in tutto il continente: a Roma, che è anche sede del trattato che allargherà i confini della CECA in una Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia ha invitato la cittadinanza alla Festa dell’Europa.

Oggi 9 maggio, al Campidoglio, per commemorare l’anniversario si terrà un evento istituzionale nell’aula Giulio Cesare.

Con il vicepresidente esecutivo alla Commissione Europea Raffaele Fitto, si srotolerà la bandiera dell’Unione Europea, una bandiera da 20×30 metri e al convegno parteciperanno oltre ai Vicepresidenti del Parlamento Europeo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tafani.

La sera del 9 maggio, la scalinata e la facciata della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, situata accanto al Campidoglio, saranno illuminate con i colori della bandiera dell’UE.

Sabato 10 maggio presso la Terrazza del Pincio, a Villa Borghese dalle ore 10:00 alle 20:00, l’evento ha predisposto stand informativi, attività ludiche per i bambini, momenti musicali, gadget e spazi interattivi per foto.