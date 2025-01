Morto David Lynch, il regista del surreale

David Lynch, uno dei più originali e amati registi della storia del cinema, è morto a 78 anni. Da tempo era ammalato di un grave enfisema polmonare, che aveva detto lui stesso essere dovuto al fumo. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso, non solo nel panorama cinematografico, ma anche in quello artistico e culturale, poiché il suo stile inconfondibile ha rivoluzionato il modo di raccontare storie sul grande schermo, influenzando generazioni di cineasti e spettatori.

Nato il 20 gennaio 1945 a Missoula, nel Montana, David Lynch ha dedicato la sua vita all’arte, esplorando tematiche profonde e inquietanti che hanno definito la sua carriera. Con una visione unica del mondo, Lynch ha saputo mescolare il surreale con il quotidiano, dando vita a un cinema che sfida le convenzioni narrative e stilistiche. La sua produzione cinematografica è il frutto di una ricerca costante della verità nascosta sotto la superficie, affrontando l’ambiguità della psiche umana e le contraddizioni della realtà. Creativo, visionario e sperimentale, Lynch era una figura con pochi eguali a Hollywood, stimatissimo dalla critica ma anche con un grande successo di pubblico, nonostante e proprio in virtù dell’unicità del suo cinema. Dall’esordio Eraserhead del 1977 fino all’ultimo e cervellotico Inland Empire del 2006 i suoi film erano stati un genere a sé, talvolta di atmosfera più noir e altre più di commedia, sempre surrealisti, affascinanti ed enigmatici.

Tra le sue opere più celebri, spiccano anche Blue Velvet (1986), un thriller psicologico che esplora la natura oscura della vita suburbana, e Mulholland Drive (2001), un’opera complessa e affascinante che sfida ogni definizione di genere e che ha ricevuto il plauso della critica internazionale. Con Twin Peaks, andata in onda tra il 1990 e il 1991, aveva mostrato le potenzialità della serialità televisiva come nessun altro prima, incollando ai televisori milioni di persone impazienti di sapere chi avesse ucciso Laura Palmer. Lynch aveva poi ripreso la serie nel 2017 per una terza stagione a sua volta molto apprezzata, anche se di minor successo.

Il pensiero di Lynch si estende ben oltre il cinema. La sua filosofia artistica si riflette nelle sue opere, nelle quali esplora temi di sogno, incubo e realtà distorta. La sua visione del mondo è permeata da un senso di mistero e di inquietudine, ma anche da una profonda attenzione alla bellezza e alla spiritualità. Lynch ha sempre sottolineato l’importanza della meditazione e della ricerca interiore, elementi che lo hanno accompagnato nella sua vita privata e professionale. Le sue opere invitano lo spettatore a entrare in contatto con l’inconscio, a esplorare i lati più oscuri e nascosti dell’animo umano.

La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia sulla sua pagina Facebook: «È con grande cordoglio che noi, la sua famiglia, annunciamo la morte dell’uomo e dell’artista David Lynch. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma come avrebbe detto lui, “guarda la ciambella e non il buco”. È una bella giornata con un sole splendente e cielo blu dappertutto».