Premio Corrado Chiominto per la Comunicazione Costruttiva

Consegnato a Corrado Chiominto, Capo della Redazione economica dell’ANSA, e a Monica Paternesi, vicecaporedattore economia e Responsabile del progetto ANSA 2030, il Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva della Fondazione Pensiero solido per quest’anno dal titolo: “COMUNICARE GIOVANE!”. Insieme a Chiominto e Paternesi è stato premiato Roberto Natale, oggi consigliere di amministrazione Rai – Radiotelevisione Italiana, premiato per essere stato dal 2022 fino a due mesi fa direttore di “Rai per la Sostenibilità – ESG”.

Corrado Chiominto è Caporedattore della redazione economico finanziaria dell’Agenzia Ansa nella quale lavora dal 1988. Ha coordinato per una decina d’anni il pool misto Politico-Economico dell’agenzia sulle tematiche di politica economica. Il premio è stato consegnato dalla Fondazione Pensiero Solido, un luogo di approfondimento, di divulgazione, di comunicazione. La Fondazione opera per costruire cambiamento positivo, agendo in tre ambiti: tecnologia solidale, comunicazione costruttiva e leadership. Per la Fondazione, la la comunicazione costruttiva è quella che fa crescere la coesione sociale, che diffonde conoscenze e consapevolezza invece che paura e contrapposizione.