Elezioni in Liguria: chi vincerà?

Il 27 e il 28 ottobre, si terranno le elezioni regionali in Liguria. Dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente della regione, Giovanni Toti, il 26 luglio di quest’anno, per il coinvolgimento in un’inchiesta della Procura di Genova su episodi di corruzione, la Liguria scalpita per scegliere il suo successore. I cittadini liguri aventi di diritto di voto sono 1.348.601, di cui, quasi la metà, risiede a Genova. A concorrere per il centrodestra è proprio il sindaco del capoluogo, Marco Bucci, che da sette anni governa la città. Data la sua ultima elezione, nel 2022, in caso di vittoria, dovrà dimettersi dalla carica di primo cittadino con tre anni di anticipo. Nel fronte opposto, vi è il candidato di centrosinistra, Andrea Orlando, tra i membri fondatori del Partito Democratico e più volte Ministro della Repubblica, nelle vesti di Ministro della Giustizia per il governo Renzi e di Ministro del Lavoro per il governo Draghi.

Sondaggi e interazioni online

Dai recenti sondaggi e analisi condotte in vista delle elezioni, Bucci sembra avanzare di un soffio rispetto al candidato di centrosinistra. Le rilevazioni seguite dall’Istituto Noto e da BiDiMedia vedono Orlando indietreggiare di solo mezzo punto dall’avversario (47,5% di Bucci, contro 47% di Orlando). Un sostanziale testa a testa che contribuisce al fermento già palpabile tra i cittadini liguri, vogliosi di rivalsa dopo esser precipitati nell’occhio del ciclone in seguito all’ultra-mediatico caso Toti.

Un’interessante analisi condotta da Adnkronos, attraverso la piattaforma Social Data, mostra inoltre come si stia plasmando la percezione pubblica dei due candidati nelle piattaforme online. Dal confronto dei due sfidanti nel parallelo mondo dei social, dettato da altre regole e paradigmi, si nota una leggera prevalenza di menzioni per Bucci, rispetto ad Orlando, con delle differenze sostanziali in favore del primo nel volume delle interazioni generate: 9.000 citazioni per Bucci, rispetto alle 8.400 di orlando. Il sentiment online degli ultimi sette mesi rivelerebbe, inoltre, maggiori favori degli utenti nei confronti di Bucci, che sembrerebbe essere percepito più positivamente rispetto al candidato di centrosinistra. Mentre l’engagement dell’attuale primo cittadino di Genova è tre volte superiore a quello del candidato del PD, rivelando una maggiore partecipazione del pubblico nei confronti del primo.

«Sui social, negli ultimi 28 giorni (18 settembre – 15 ottobre) i dati di crescita follower di Meta danno ragione ad Orlando: su FB è cresciuto di 1.537 follower, rispetto ai 1.158 di Bucci. Su Instagram è cresciuto di 1.716 follower, rispetto ai 552 di Bucci. Sempre negli ultimi 28 giorni, la pagina Facebook di Orlando ha raggiunto 321mila persone con oltre 82mila interazioni. La pagina Instagram, invece, ha raggiunto oltre 210mila persone con 43mila interazioni. Si tratta di numeri semplici e facilmente reperibili che consentono di fare chiarezza rispetto ad alcuni dati che in queste ore stanno circolando sul web» ha reso noto il Comitato del candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, commentando la ricerca di Adnkronos con la piattaforma SocialData.

I temi che animano di più il dibattito tra i cittadini liguri online, dalla ricerca di Adnkronos, sono senza dubbio la politica, i trasporti e l’ambiente, in una regione che sta vivendo proprio in queste ore l’ennesima allerta climatica, tra esondazioni e frane.