Il Sinodo 2024 per una maggiore inclusività e ascolto

In questi giorni si discutono varie tematiche durante il Sinodo dei Vescovi, iniziato il 2 ottobre e che si concluderà a fine mese. Un punto centrale del dibattito degli ultimi giorni è stata la possibile creazione di un “ministero dell’ascolto” per le donne, per rafforzare il loro coinvolgimento pastorale e il loro contributo nella vita della Chiesa. Questo nuovo ruolo verrebbe studiato come risposta alle richieste di una maggiore partecipazione femminile nelle decisioni ecclesiali.

Ma cos’è il Sinodo? Il Sinodo è un’assemblea consultiva della Chiesa Cattolica, istituita per favorire il dialogo e la riflessione tra i vescovi su questioni rilevanti per la vita della Chiesa. Il termine “sinodo” deriva dal greco e significa “camminare insieme”, rappresentando l’idea di comunione e collaborazione tra i membri della Chiesa.

Il Sinodo del 2024 è dedicato alla “sinodalità” stessa, un tema che Papa Francesco ha molto a cuore. Si propone di riflettere su come la Chiesa possa essere più partecipativa e inclusiva, ascoltando le diverse voci al suo interno e promuovendo una maggiore collaborazione tra vescovi, laici e altre figure ecclesiali.

Oltre ad attivarsi verso una maggiore partecipazione femminile, è stata ribadita la necessità di chiarire il ruolo dei diaconi, evitando confusione tra il loro ministero e quello sacerdotale. Si è sottolineato che i diaconi, spesso uomini sposati, non devono essere considerati come “preti in miniatura”, ma avere un’identità pastorale propria. Questo è stato esemplificato dalle parole di mons. Luis Fernando Ramos Perez, vescovo del Cile, e dal diacono Geert De Cubber, che ha posto l’accento sull’importanza di ascoltare anche i diaconi stessi e le loro famiglie nel discernimento su questo tema.

Papa Francesco ha esortato i partecipanti a proseguire il cammino del Sinodo con umiltà e apertura, ponendo l’ascolto reciproco al centro dei lavori. Durante queste sessioni, i partecipanti discutono vari temi che toccano la vita della Chiesa, cercando di discernere il cammino da seguire per avvicinarsi di più ai bisogni spirituali e materiali dell’umanità.