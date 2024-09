Meloni ridisegna i vertici dell’AISE

Il governo Meloni ha recentemente annunciato un riassetto ai vertici dei servizi di intelligence italiani, sorprendendo molti osservatori e provocando domande sui motivi dietro queste scelte. Al centro di questo cambiamento c’è Giuseppe Del Deo, inizialmente previsto come nuovo direttore dell’Aisi (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), ma successivamente nominato vicedirettore del Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), un’agenzia con un ruolo più organizzativo. Del Deo, noto per le sue abilità operative e la gestione delle intercettazioni preventive, passa da un ruolo operativo a uno di coordinamento, il che segna un notevole cambiamento nella sua carriera. L’anno precedente, Meloni stessa aveva promosso Del Deo a vicedirettore dell’Aisi, ma ora la situazione sembra evolversi in maniera imprevista.

Al posto di Del Deo come vicedirettore dell’Aisi arriva Vittorio Rizzi, attuale numero due della Polizia di Stato. Questo inserimento di un alto dirigente della Polizia in una posizione cruciale dei servizi segreti rappresenta un importante cambiamento negli equilibri tra le forze di sicurezza italiane, portando la Polizia in una posizione ancora più centrale nel sistema dell’intelligence nazionale.

Dietro a questo riassetto sembra esserci un evento misterioso legato a un incidente avvenuto presso la residenza della premier Giorgia Meloni, che ha innescato un’ondata di speculazioni. L’incidente ha coinvolto due figure sospette e un’auto legata all’ex compagno di Meloni, sollevando dubbi sulle motivazioni dietro le indagini e gli esiti non chiari. Questo episodio ha fatto emergere l’ipotesi che ci possa essere stata una reazione del governo che ha portato al riassetto dei vertici delle agenzie di sicurezza.

Inoltre, un elemento curioso di questa riorganizzazione è l’apparente esclusione dei Carabinieri dalle nuove nomine di rilievo. Mentre Polizia, Guardia di Finanza ed Esercito hanno consolidato le loro posizioni ai vertici dell’intelligence, l’Arma dei Carabinieri sembra essere stata lasciata ai margini. Questo ha sollevato dubbi sulla strategia del governo e sulle sue implicazioni future. La mancata inclusione dei Carabinieri potrebbe essere interpretata come una scelta deliberata che mira a ridisegnare gli equilibri tra le varie forze di sicurezza italiane.

Questa dinamica apre una serie di questioni e ipotesi su come il governo Meloni stia cercando di ridistribuire il potere all’interno delle strutture di sicurezza del Paese. La giustificazione ufficiale di queste mosse parla di un “miglior coordinamento” tra le agenzie di intelligence, ma i retroscena e le speculazioni suggeriscono che ci sia molto di più dietro queste decisioni. Il cambiamento potrebbe riflettere una più ampia strategia politica volta a rafforzare il controllo del governo su specifiche istituzioni, o potrebbe essere una risposta a recenti eventi che hanno creato instabilità.

L’ombra dell’intrigo che circonda queste mosse, unite al misterioso incidente legato alla premier, lascia molte domande aperte su ciò che stia realmente accadendo dietro le quinte della sicurezza italiana. Se questa è solo una fase iniziale di un più ampio cambiamento all’interno dell’intelligence italiana, o se è una risposta diretta a una minaccia o a tensioni interne, rimane da vedere. Tuttavia, una cosa è chiara: la riorganizzazione del settore dell’intelligence sta cambiando gli equilibri interni tra le forze di sicurezza del Paese, e i suoi effetti a lungo termine potrebbero essere significativi per la politica e la sicurezza nazionale.