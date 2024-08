La celebrazione della Festa Nazionale svizzera a Roma

Roma, 2 Agosto 2024 – Giovedì sera, il quartiere Parioli di Roma è stato teatro di una serata indimenticabile presso Villa Monticello, l’incantevole residenza storica dell’Ambasciata di Svizzera in Italia. L’evento, organizzato in occasione della Festa Nazionale Svizzera del 1° agosto, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui l’Ambasciatrice di Svizzera in Italia Monika Schmutz Kirgöz e la Tenente Colonnello Laurence Boillat, Addetta alla Difesa per l’Esercito Svizzero.

La cerimonia di quest’anno è stata particolarmente significativa, poiché si è tenuta in concomitanza con la recente riapertura di Villa Monticello dopo anni di meticolosi lavori di restauro e riqualificazione artistica. La festa ha celebrato il Patto federale del 1291, un momento storico in cui i Cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo si promisero reciproca assistenza contro le minacce esterne. La leggenda narra che 733 anni fa, sul prato del Rütli, i rappresentanti dei tre Cantoni fondatori giurarono di liberare la Svizzera dagli Asburgo.

Alla presenza di circa 1’000 invitati, la serata ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e culturale italiano. Tra questi, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, diversi parlamentari, industriali, giornalisti e amici della Svizzera. La folta presenza di ospiti illustri ha testimoniato l’importanza dei legami bilaterali tra i due Paesi, cementati da una storia comune e da una fruttuosa collaborazione in molteplici settori.

Nel suo discorso di apertura, l’Ambasciatrice Monika Schmutz Kirgöz ha sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare i rapporti di amicizia tra la Svizzera e l’Italia. “L’ottima e continua collaborazione tra i nostri Paesi è un pilastro fondamentale per il futuro delle nostre nazioni,” ha dichiarato l’Ambasciatrice, riscuotendo un caloroso applauso da parte dei presenti.

Tra gli illustri ospiti presenti alla cerimonia, figuravano l’Ambasciatore Fabio Cassese, Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, il Dott. Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello, l’ Ambasciatore Riccardo Guariglia, Segretario Generale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Maestro Lino Patruno, il Gen. D CC Francesco Gargaro, Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, il Gen. C.A. Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Prof. Avv. Giulio Prosperetti, Vicepresidente della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana e la Dott.ssa Eufemia Esposito, Consigliere Ministeriale Aggiunto presso il Ministero dell’Interno.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, celebrando non solo una data simbolica per la nazione elvetica, ma anche l’importanza delle relazioni diplomatiche e della collaborazione internazionale.