Meloni in Cina per il Business Forum. Si cerca cooperazione con Xi Jinping

Per Giorgia Meloni si tratta della sua prima visita ufficiale in Cina. La presidente del Consiglio, in questi giorni, è a Pechino dove oggi ha incontrato il presidente Xi Jinping.

La premier, che aveva ricevuto l’invito da Xi Jinping già nel loro primo faccia a faccia al G20 di Bali del 2022, ha preparato a lungo la missione, che la porterà anche a Shangai, con il fine di creare un ponte politico-economico dopo l’interruzione della Belt and Road Initiative.

La premier non ha incontrato soltanto il Presidente Xi Jinping, ma anche il Primo Ministro del Consiglio di Stato Li Qiang, il Presidente dell’Assemblea del Popolo Zhao Leji, nonché il Segretario del Partito Comunista Cinese della municipalità di Shanghai, Chen Jining. La visita, si legge in una nota “ha consentito di rilanciare il rapporto bilaterale nei settori di comune interesse e giunge al termine di un’intensa interazione istituzionale che ha consentito il rilancio dei principali meccanismi di dialogo strutturato” con Pechino, fra cui il Comitato Governativo e la Commissione Economica Mista.



La missione, rimarcano le stesse fonti italiane, “permetterà anche di imprimere una dinamica positiva all’interscambio commerciale che si è assestato nel 2023 a 66,8 miliardi di euro, facendo della Cina il secondo partner commerciale extra-Ue (dopo gli Usa) dell’Italia. A ciò si aggiungono uno stock di investimenti diretti esteri italiani pari a 15 miliardi e oltre 1.600 aziende italiane attive in particolare nei settori tessile, meccanica, farmaceutica, energia e industria pesante.”

Il tutto accompagnato da due anniversari simbolici: il ventesimo del Partenariato Strategico Globale fra Italia e Cina e i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo.

Con il leader cinese Meloni ha parlato non solo di rapporti bilaterali ma anche di temi internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina. Ribadita la posizione del G7 sul sostegno a Kiev, ha sollecitato Xi a un impegno per arrivare a una pace “giusta e duratura”. Un messaggio che arriva in una fase particolarmente complessa nei rapporti tra il Paese del Dragone e l’Occidente, dopo l’accusa rivolta a Pechino dalla Nato di essere parte attiva nel conflitto e di sostenere anche con forniture militari la Russia.

Dopo la settimana in Cina previsto un passaggio in Francia, per le Olimpiadi.