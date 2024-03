Eh sì, per chi non lo sapesse, l’Egitto ha costruito più di 3 km di muro nel mese di febbraio, oltre all’ulteriore sgombero di una vasta area vicino al confine con Gaza, ha scoperto BBC. L’annuncio è arrivato dopo che Israele ha avvertito che si stava preparando per un’offensiva di terra nella città di Rafah, nel sud di Gaza. La città ha visto un enorme aumento della sua popolazione negli ultimi mesi. Le autorità egiziane affermano che “non è stata prevista alcuna fornitura” per i palestinesi sfollati e che l’area sarà destinata a “hub logistico” per gli aiuti.

Ma un operatore umanitario di un ente di beneficenza britannico, che fa parte degli sforzi umanitari a Gaza, ha detto alla BBC che “non aveva mai visto una bonifica di terreno su larga scala” per un tale hub logistico e che non erano a conoscenza di alcun piano del genere. Cosa mostrano le ultime immagini? Più di 16 kmq (6 miglia quadrate) sono stati bonificati appena oltre il confine da Gaza, visibile nelle recenti immagini satellitari.

Lo sgombero di quest’area è iniziato all’inizio di febbraio, ma si è ampliato notevolmente nell’ultima settimana del mese scorso. Il 14 febbraio, nelle immagini satellitari erano visibili circa 0,8 km (0,5 miglia) di muro, ma le immagini più recenti indicano che sono stati eretti più di 4 km (2,5 miglia).

A cosa serve la zona? A seguito delle notizie che l’area sarebbe stata costruita per ospitare i rifugiati palestinesi, l’Egitto ha pubblicamente negato che stesse facendo tali preparativi. Dall’inizio della guerra di Gaza in seguito all’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, l’Egitto ha costantemente affermato che non avrebbe aperto il confine ai rifugiati. Ha adottato questa posizione in parte perché non vuole apparire complice dello sfollamento su larga scala dei palestinesi, ma anche per preoccupazioni economiche e di sicurezza. E Israele ha già affermato in precedenza di “non avere intenzione di evacuare i civili palestinesi in Egitto”. Le autorità della provincia egiziana del Nord Sinai hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che “le forze armate stanno allestendo un’area logistica per ricevere aiuti per Gaza” per allentare la congestione sulle strade vicino al confine.

Il governatore locale ha detto che l’area è stata preparata per “aree di attesa per i camion, magazzini sicuri, uffici amministrativi e alloggi per gli autisti”. Tuttavia, la BBC ha parlato con un esperto umanitario, che fa parte di un gruppo che coordina gli sforzi di aiuto a Gaza, e lei dice che non hanno sentito parlare di alcun piano del genere. “Se ci fosse un piano per aumentare improvvisamente la capacità costruendo una sorta di hub, suggerirei che questo sarebbe stato condiviso [con le agenzie umanitarie] dalle autorità egiziane”, ha detto. L’operatrice umanitaria non ha voluto essere nominata perché ciò potrebbe complicare il rapporto tra l’organizzazione umanitaria per cui lavora e le autorità egiziane. “La capacità di stoccaggio in Egitto è qualcosa che viene discusso in quasi ogni incontro. Dato che questo non è stato condiviso, la mia ipotesi è che questo non sia il piano”, ha aggiunto. Alcuni giornalisti della BBC hanno mostrato le ultime immagini satellitari a diversi esperti di sicurezza per vedere quale pensavano potesse essere il suo scopo. Andreas Krieg, docente di studi sulla sicurezza al Kings College di Londra, ha dichiarato: “Non è necessario liberare così tanto terreno per posizionare i camion in attesa. A me sembra proprio che l’Egitto si stia preparando per lo scenario peggiore. ” “Se si mette questo in prospettiva di quanto è grande quest’area, 16 km quadrati di camion, cioè migliaia e migliaia di camion. Non c’è mai stata una situazione in cui ci sono stati migliaia di camion in attesa al confine.