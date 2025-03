Arredi per esterni: un mercato che cresce, in Italia e nel mondo

Quello degli arredi per esterni è un mercato che gode di ottima salute, per il quale sono previste delle prospettive di crescita assai interessanti per il prossimo futuro.

È questo quel che emerge da uno studio condotto da Statista, società di fama internazionale, e pubblicato sul relativo sito Internet ufficiale; ciò implica senz’altro delle ottime opportunità per le imprese del settore, ma anche delle opzioni di scelta sempre più vaste, oltre che di maggior qualità, per i consumatori.

I fattori che influiscono sulla buona condizione del comparto

Prima di scoprire le statistiche, è utile sottolineare che la florida crescita a cui questo settore sta andando incontro è dovuta, con ogni probabilità, ad una molteplicità di fattori.

Sicuramente vi è un desiderio sempre più diffuso di vivere gli spazi esterni delle abitazioni, molte case moderne, d’altronde, tendono ad avere delle metrature piuttosto ridotte, di conseguenza non può che essere positivo riuscire a valorizzare al massimo anche giardini, terrazze e qualsiasi altro tipo di spazio outdoor.

Come non sottolineare, inoltre, il fatto che l’industria abbia compiuto degli autentici passi da gigante negli ultimi tempi, con l’introduzione di materiali di ultima generazione che si prestano in modo ottimale ad essere utilizzati per la produzione di arredi outdoor.

In questo settore, infatti, uno dei principali ostacoli è sempre stato la tendenza dei mobili a logorarsi per via dell’esposizione agli agenti climatici, ostacolo che oggi, però, riesce ad essere superato senza difficoltà, di conseguenza sempre più persone desiderano riservare ai propri spazi esterni una cura dell’arredo assolutamente paragonabile a quella dedicata agli interni.

Non bisogna inoltre dimenticare che la domanda di arredi per esterni non riguarda soltanto le abitazioni: l’ambito B2B, infatti, costituisce un’importante porzione di questo mercato.

Ristoranti, bar, strutture ricettive, sono solo alcuni esempi di aziende per le quali valorizzare gli ambienti esterni può essere assai importante, e dopo l’emergenza sanitaria mondiale tante imprese come quelle citate hanno scelto di effettuare degli investimenti in arredi per rilanciarsi in maniera ottimale; non è per caso, d’altronde, se su e-commerce B2B dedicati alla ristorazione come AllForFood si possono trovare ricche sezioni dedicate all’arredamento da esterno.

Le statistiche del settore, mondiali e nazionali

I dati mondiali relativi al settore dell’arredo per esterni sono a dir poco notevoli: secondo Statista, infatti, il valore complessivo del comparto nell’anno in corso ammonta a 53,96 miliardi di dollari statunitensi.

La cifra è imponente, non c’è che dire, ma ancor più significativo è il tasso di crescita previsto per gli anni che verranno: si ritiene infatti che tra il 2025 e il 2029, il settore si svilupperà con un tasso di crescita annuo del 3,6%.

Il “segno +” di questo settore è lampante anche in Italia: Statista ne stima il valore in 721,01 milioni di dollari statunitensi, e per il lasso temporale compreso tra il 2025 e il 2029 è previsto un tasso di crescita annuo dello 0,73%.

Una percentuale meno netta rispetto a quella mondiale, che risente in maniera positiva del “boom” di alcune nazioni che hanno iniziato solo da brevissimo tempo a rivolgere la dovuta considerazione a questi prodotti, ma comunque assolutamente significativa.

Le aziende italiane del settore che riusciranno ad essere competitive, e che magari rivolgeranno il proprio business anche al di là dei confini nazionali, potranno certamente andare incontro a degli orizzonti molto interessanti, negli anni che verranno.