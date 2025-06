Acquistare un muletto usato: vantaggi, rischi e checklist essenziale prima della decisione finale

Le aziende che decidono di inserire, nel proprio sistema logistico, un muletto elettrico, lo fanno per aggiornare la propria flotta e investire nel futuro.

Grazie a questa integrazione, infatti, riescono a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e le emissioni aziendali e, al tempo stesso, migliorare le performance operative, massimizzare l’efficienza generale e ottenere un ritorno economico concreto nel medio e lungo periodo. Si tratta quindi di una soluzione intelligente che unisce sostenibilità, efficienza, innovazione e lungimiranza e che porta verso una logistica sempre più sostenibile e automatizzata.

C’è però un’altra scelta che può rappresentare un’alternativa eccellente: l’acquisto di muletti usati per sollevamento carichi pesanti. Questo permette di contenere i costi iniziali, senza rinunciare a un mezzo affidabile per la movimentazione delle merci.

Per evitare, tuttavia, errori e brutte sorprese, è fondamentale valutare attentamente vantaggi e possibili rischi di questa scelta. In questo articolo forniamo una fondamentale checklist da verificare per prendere una decisione informata e consapevole.

I vantaggi di acquistare un muletto usato

Il primo vantaggio di acquistare un muletto usato è legato ovviamente all’aspetto economico: il costo di queste macchine è infatti notevolmente ridotto rispetto al nuovo e, proprio per questo motivo, può rappresentare un buon investimento, soprattutto per PMI o attività stagionali.

C’è poi un fondamentale beneficio temporale: a differenza dei modelli nuovi, spesso ordinati su misura, i muletti usati sono spesso pronti all’uso e disponibili immediatamente. Inoltre, il mercato dell’usato offre una grande varietà di tipologie e configurazioni, ideali per diverse esigenze logistiche, che rendono la scelta ricca e variegata.

Acquistando, infine, un muletto usato si contribuisce a un modello di economia circolare che prolunga il ciclo di vita del prodotto e riduce l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi mezzi.

I rischi di acquistare un muletto usato

Acquistare un muletto usato può anche significare andare incontro a tutta una serie di rischi che è importante conoscere. Un esempio può essere rappresentato da eventuali problemi nascosti che possono non essere immediatamente visibili, come uno stato di usura maggiore di quello dichiarato, manutenzione passata non effettuata a dovere, criticità elettroniche, ecc.

È bene prestare attenzione anche alle batterie dei muletti usati: se la vita utile residua è scarsa, c’è infatti il rischio di doverla sostituire nel breve periodo, con un esborso extra non previsto.

Da considerare è anche il fattore compatibilità: se si opta per un modello troppo vecchio, questo potrebbe non essere compatibile con ricambi attuali o software di gestione moderni, abbassando drasticamente le prestazioni. Infine, occorre fare attenzione alla sicurezza: muletti usati non revisionati a dovere possono infatti mancare di aggiornamenti normativi o sistemi di sicurezza attuali.

Il consiglio, per evitare errori di valutazione, è di rivolgersi sempre a fornitori certificati o costruttori affidabili, che offrono anche muletti ricondizionati con garanzia, eliminando i rischi legati all’usura o ai difetti.

Checklist essenziale prima dell’acquisto

Prima di acquistare un muletto usato, è fondamentale andare oltre la semplice valutazione visiva del telaio (che non deve presentare segni di riparazioni fatte male o danni strutturali) e analizzare attentamente alcuni aspetti tecnici chiave.

Il primo parametro da considerare è il numero di ore di utilizzo, che, proprio come il chilometraggio per un’auto, fornisce un’indicazione sul livello di usura generale del mezzo. A seguire, è importante controllare le forche, che devono essere dritte e prive di crepe, e il montante, che deve garantire fluidità nei movimenti e stabilità durante il sollevamento.

Un passaggio spesso sottovalutato ma fondamentale è la verifica della documentazione tecnica: richiedere il libretto di manutenzione, i tagliandi eseguiti e la cronologia degli interventi consente di capire se i componenti più delicati sono stati sostituiti e se la macchina è stata mantenuta secondo le normative.

Nel caso di muletti elettrici usati, è indispensabile valutare lo stato della batteria: informarsi sul tipo di batteria e sui cicli di ricarica già effettuati può evitare spese impreviste a breve termine. Una prova pratica è altrettanto necessaria: serve a verificare il corretto funzionamento di freni, sterzo e comandi idraulici.

Non va trascurata poi la presenza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza: luci, avvisatori acustici, specchi, cinture e sensori devono essere tutti pienamente operativi. Infine, prima di concludere l’acquisto, è essenziale capire se il carrello sia coperto da una garanzia o da una revisione certificata e verificare la disponibilità di ricambi e assistenza tecnica per il modello scelto.