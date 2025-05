Acquisto auto: come scegliere il concessionario giusto per risparmiare

Scegliere la vettura nuova è spesso un percorso a ostacoli, visto che ci si barcamena tra listini che cambiano, optional che lievitano i costi e promozioni lampo che spariscono appena ci si allontana dallo stand. Eppure, con una strategia ben studiata, si può uscire dal concessionario con le chiavi in mano e qualche migliaio di euro ancora in tasca. Andiamo a vedere come fare.

Acquisto auto dal concessionario con risparmio: mettiamo in concorrenza i venditori

Il primo passo è costruirsi un piccolo campionato di preventivi. Richiedere offerte a più rivenditori, confrontarle con calma e farle giocare l’una contro l’altra crea la sana concorrenza che fa scendere i prezzi. Un esempio? Chi è interessato a un crossover compatto può chiedere un preventivo per le auto DR in vendita da Romana Auto e valutare, ad esempio, che i prezzi siano generalmente più competitivi rispetto ad altri saloni della zona: spesso bastano poche centinaia di euro di differenza per spingere il venditore a limare il margine di profitto pur di non perdere la vendita.

Il segreto è non avere fretta: più tempo si concede alla trattativa, più sconti si possono ottenere, soprattutto se ci si avvicina a fine trimestre, quando i venditori devono centrare gli obiettivi di immatricolazione fissati dalla casa madre.

Il tempismo giusto vale quanto lo sconto

Comprare l’auto a novembre o a marzo non è la stessa cosa che farlo a luglio. Le case automobilistiche rinnovano i listini due volte l’anno e, quando una nuova generazione sta per arrivare, i modelli uscenti si trasformano in occasioni imperdibili: stessa piattaforma tecnica, prezzo sensibilmente più basso e spesso dotazioni di serie più ricche.

A ciò si aggiunge il vantaggio delle vetture in pronta consegna, ovvero quelle già in produzione o appena arrivate in salone, che oggi garantiscono il risparmio più consistente insieme alle famose KM 0. È vero: la scelta dei colori e degli optional è limitata, ma la differenza sul conto finale oscilla tranquillamente intorno al 10%.

Come acquistare l’auto risparmiando: accessori intelligenti e finanziamenti chiari

Quando si configura l’auto, ogni optional in più sembra poca cosa ma, in fase di preventivo, il conto cresce in maniera esorbitante.

Servono allora tre domande:

Mi serve davvero? Posso aggiungerlo dopo? Incide sui tempi di consegna?

Un tetto apribile panoramico o una vernice triplo strato sono dettagli affascinanti, ma rinunciarvi può far risparmiare non poco e ridurre di settimane l’attesa del veicolo.

Discorso simile per il cambio automatico sulle utilitarie: a meno che non si dovranno percorrere chilometri in città a passo d’uomo, con la necessità di cambiare continuamente marcia, il cambio manuale fa spendere molto meno in acquisto e manutenzione.

Capitolo finanziamento: oggi il contante non è più re. Le finanziarie collegate ai costruttori offrono tassi competitivi in cambio di pacchetti che includono assicurazione e manutenzione. Basta verificare che l’interesse reale (il TAEG) non divori lo sconto promesso in showroom.

Alternative online, rottamazioni e bonus green

Infine, vale la pena affacciarsi al web: alcuni marchi vendono direttamente dal sito, abbattendo la componente di distribuzione e ribaltando il risparmio sul cliente. Anche i concessionari tradizionali pubblicano stock in esaurimento con ribassi temporanei: monitorarli con un alert può far cogliere l’occasione prima di altri.

Se poi si possiede un’auto datata, la rottamazione resta un jolly prezioso: gli eventuali incentivi statali e regionali per le motorizzazioni a basse emissioni si sommano alla campagna promozionale del dealer, generando uno sconto extra che non si otterrebbe altrimenti.