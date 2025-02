Uso della borraccia: perché è così importanteper l’ambiente

Un’abitudine assolutamente semplice quale quella di utilizzare una borraccia può avere una valenza assai preziosa per l’ambiente, e questo è un aspetto che molti, probabilmente, trascurano. Certamente, tantissime persone usano la borraccia perché la reputano comoda e pratica, ed è innegabile che sia così, ma quest’oggetto sa dare ben più che un piccolo aiuto all’ecosostenibilità, ecco perché una sua crescente diffusione è fortemente auspicabile. Ma per quale motivo si afferma questo? In quest’articolo lo andremo a scoprire, non prima di aver fatto alcune utili premesse.

Usare la borraccia: i luoghi comuni da sfatare

Anzitutto, è utile sfatare alcuni luoghi comuni del tutto infondati che spesso riguardano questi contenitori per liquidi: c’è chi ritiene, ad esempio, che la borraccia sia poco igienica in quanto favorisca lo svilupparsi di batteri.

Non è assolutamente così: la borraccia, né più né meno di piatti, bicchieri ed articoli simili, va semplicemente lavata dopo il suo utilizzo, evitando di lasciare per lungo tempo (nell’ordine di giorni) dell’acqua stagnante al suo interno.

Tanto basta affinché la borraccia sia sempre ben pulita ed utilizzabile in tutta tranquillità; per una maggiore igiene, ovviamente, è bene che essa resti sempre un oggetto strettamente personale.

La borraccia può essere riempita con acqua in bottiglia, dunque acquistata al supermercato, come anche con acqua di rubinetto: anche l’idea secondo cui quest’ultima tipologia sia poco affidabile, o perfino pericolosa, non è altro che un luogo comune.

Sicuramente è opportuno che i rubinetti installati in casa siano di qualità, lo stesso vale per tutta la componentistica, relativamente a cui è possibile avere un’idea dando un’occhiata ad e-commerce specializzati come Emmebistore, in questo modo infatti si scongiura l’eventualità che vengano rilasciati nel liquido dei metalli pesanti o tracce di altri elementi potenzialmente nocivi, ma se si adempie a queste semplici accortezze, l’acqua di rubinetto di cui fruiamo nelle nostre case può essere bevuta in totale tranquillità.

Le borracce sono sempre più diffuse: alcuni dati emblematici

L’uso della borraccia sta crescendo in modo importante e questo, come si diceva, non può che essere un bene.

Secondo uno studio pubblicato dalla società di ricerca americana Grand View Research, pubblicato sul relativo sito web ufficiale, il mercato globale di tali prodotti ha un valore complessivo stimato in 9,67 miliardi di dollari statunitensi.

La cifra è altisonante, non c’è che dire, ma ciò che è più utile sottolineare è che essa è destinata a salire negli anni che verranno: si ritiene infatti che tra il 2025 e il 2030 questo mercato si svilupperà con un tasso di crescita annuo del +4,6%.

Dei segni assolutamente evidenti, questi, del fatto che sempre più persone reputano l’uso della borraccia di gran lunga preferibile a quello di bottiglie e bicchieri usa e getta.

Perché l’uso di quest’oggetto è così importante per l’ambiente

Si è detto che l’uso della borraccia rappresenta un’abitudine fortemente virtuosa nell’ottica del rispetto ambientale; ciò potrebbe sembrare esagerato, ma per far realizzare che non è affatto così, e che ciò può fare realmente una grande differenza, è sufficiente citare alcuni dati.

Eurostat, noto istituto statistico europeo, in un suo studio ha evidenziato come nel 1950, nei territori dell’Unione Europea, si producessero 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici; in epoca contemporanea invece, più esattamente nel 2018, si è toccato quota 359 milioni.

La gestione di queste enorme masse di rifiuti rappresenta senz’altro una delle più grosse sfide per l’ambiente, ecco perché urge un’inversione di tendenza.

Lo stesso Eurostat ha evidenziato come ben il 39,9% dei rifiuti plastici prodotti nell’Unione Europea derivi proprio da imballaggi, tra cui figurano appunto le classiche bottiglie d’acqua usa e getta, ecco perché l’uso della borraccia sa essere così importante per proteggere il Pianeta.

Non solo ecosostenibilità: usare la borraccia fa anche risparmiare

L’uso della borraccia è molto pratico e fa bene alla natura, lo abbiamo detto, ma è anche un’abitudine che fa risparmiare.

Considerando che grazie a questo contenitore si può evitare di dover acquistare la classica bottiglietta usa e getta quando si è fuori di casa, magari a lavoro, in palestra o in qualsiasi altro luogo, come anche di evitare di utilizzare, tra le mura domestiche, i bicchieri di carta, in un lasso temporale significativamente lungo, come può ad esempio essere un anno, è possibile mettere da parte delle cifre probabilmente ben superiori a quanto si potrebbe immaginare.

Ed allora, se aiutare l’ambiente sa essere anche conveniente, perché rinunciarvi?