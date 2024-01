Le 5 città italiane con le migliori opportunità di carriera

Per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro ed è disposto a viaggiare o trasferirsi per dare inizio alla propria carriera, sapere quali sono le città italiane che offrono le migliori opportunità professionali è essenziale. Ci sono infatti città dove, per tasso di occupazione, crescita economica e accessibilità alle risorse professionali, trovare lavoro è facile e città in cui invece le opportunità lavorative sono minori e poco retribuite. Conoscere questa differenza può rivelarsi davvero utile non solo per i giovani che, concluso il percorso di Laurea, iniziano a guardarsi intorno per indirizzare al meglio il proprio futuro, ma anche per tutti quei professionisti che sentono la necessità di cambiare e dare una svolta significativa alla propria carriera. Prima di tutto, è importante capire in quale parte d’Italia ci si vuole spostare. Il Nord è ovviamente la zona più industrializzata, con la Lombardia in testa rispetto alle altre Regioni in fatto di opportunità lavorative e il capoluogo lombardo fulcro di questo predominio.

Basta infatti guardare le offerte di lavoro a Milano per rendersi conto che questa metropoli è senza ombra di dubbio la migliore in cui recarsi per trovare facilmente lavoro, anche senza esperienza.

Il Centro è invece caratterizzato da piccole e medie imprese legate soprattutto al settore del turismo e a quello dei beni alimentari. Infine, il Sud Italia, possiede meno occasioni lavorative, ma un costo della vita decisamente più basso che consente alle persone di poter vivere serenamente anche con uno stage o con un lavoro part-time.

Classifica delle città italiane per opportunità lavorative

Di seguito una panoramica sulle 5 città che offrono maggiori opportunità lavorative secondo quanto emerso dal portale Adecco.

Milano

Come abbiamo anticipato, Milano è la città Regina in fatto di opportunità lavorative sia per chi è alla ricerca di un primo impiego post universitario, che per chi desidera cambiare lavoro e rilanciare la propria carriera o per coloro che vogliono affermarsi e avere successo in un percorso lavorativo già consolidato.

Si tratta infatti della città in cui si trova più lavoro non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Le professioni più richieste sono nel settore dell’industria, del turismo, della moda, della sanità e della finanza.

Roma

Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Roma, che offre innumerevoli sbocchi lavorativi nei settori del turismo e della Pubblica Amministrazione. Inoltre, trattandosi della città che ospita la maggior parte delle produzioni cinematografiche e televisive italiane, la Capitale d’Italia rappresenta il posto ideale per chi cerca lavoro in questo mondo.

Torino

Subito sotto Roma si piazza Torino che, se in passato rappresentava la meta perfetta per i lavoratori alla ricerca di un posto nel settore automobilistico (con la FIAT a dare lavoro a migliaia di persone), oggi è la base di piccole e medie industrie e la patria di start-up e imprese innovative.

Bergamo

Scendendo di un gradino c’è Bergamo. La sua posizione, nel cuore industriale dell’Italia, la rende una città molto ricca di opportunità. Le tante Aziende presenti sono alla costante ricerca di operai e addetti alla manutenzione.

Bologna

Infine, al quinto posto ecco Bologna, l’unica città a non trovarsi nel Nord Italia, che offre occasioni professionali nel settore manifatturiero, tessile, alimentare e logistico. Pur essendo al quinto posto, Bologna ha dalla sua parte una qualità della vita sopra la media.

Il Sud?

Tra le città del Sud, quelle che garantiscono maggiori opportunità di trovare lavoro e di dare inizio alla propria carriera sono Reggio Calabria (che garantisce stipendi nella media, ma un costo della vita basso), Salerno, Messina e Catania.