Le tendenze della moda donna per l’autunno

Il momento del cambio stagione si avvicina e l’autunno è alle porte. Un passaggio che porta sempre una ventata di malinconia, per la fine dell’estate, ma anche tanta voglia di novità, in previsione del periodo più colorato dell’anno dopo la primavera.

L’autunno, con le foglie che cadono e i colori della natura che diventano più caldi, è romanticismo allo stato puro.

Ne tiene conto anche la moda donna di quest’anno che vede proposte nel segno del colore, alla ribalta come non mai. Lo confermano i capi di NA-KD abbigliamento, dallo stile minimale, elegante, perfetto per ogni occasione e capace di osare con tonalità cromatiche forti e originali.

Settembre è il momento ideale per rinnovare il proprio guardaroba. Sono diverse le case di moda che propongono in anteprima le nuove collezioni a prezzi promozionali, con top, gonne, pantaloni e giacche che sapranno dare nuova verve e tornare di tendenza negli anni successivi.

Scopriamo insieme quali sono i trend principali per l’autunno!

Un autunno nel segno del colore

La donna si mostra, nell’autunno 2022. È allegra, vivace, capace di affrontare la pioggia con audacia e persino un pizzico di sfrontatezza.

I colori di tendenza sono pieni e a dominare sono il rosa dai toni accesi, il rosso, l’arancio e il giallo. A spezzare queste tinte così vivaci ci sono il nero e il bianco: veri must have e una vera e propria garanzia quando si tratta di scegliere uno stile modaiolo.

Il nero enfatizza capi che vogliono dire tante cose, arrivando a riflettere soprattutto la personalità di chi li indossa. Creazioni artistiche che sono un po’ foglie e un po’ fiori. Capaci di non appassire e rendere più luminoso il nuovo inizio di stagione.

Linee classiche ed essenziali

Se i colori sono vivaci, le linee sono all’opposto: decise, minimali, classiche, pulite ed essenziali. Sono perfette per dare risalto a capi che sono belli e raffinati, fascianti soprattutto in vita, stretta e in evidenza nei pantaloni così come nella pancia scoperta.

La pelle si vede, soprattutto nella parte sotto il seno. I top, in tessuti come il satin ma anche a lavorazione crochet, sono quanto di più stiloso si possa trovare, in questo autunno. Stanno bene con giacche corte e gonne longuette.

Un gioco di contrasti che si trova all’interno di forme eleganti e soluzioni tono su tono. Dove viene naturale osare con dettagli che sono intarsi semplici e fantasiosi.

Fantasie che sono dettagli preziosi

Quest’anno tornano le fantasie luccicose e le paillettes. Sono a vista nei top, nelle canottiere ma anche nelle gonne, talvolta abbinate a un altro dettaglio che diventa elegante: le frange.

All’interno delle tinte monocromo fanno la loro comparsa elementi nuovi, ad esempio trame nei toni argentati nei tessuti che hanno il bianco protagonista. Oppure giochi di intarsi, delicati, in rilievo e quindi ben percepibili, eleganti come non mai.

La moda che sta arrivando

La moda che sta arrivando, e già troviamo in anteprima, è colorata ma non chiassosa, raffinata e mai banale, pratica da indossare ma con un tocco unico di femminilità.

Capi che fanno sentire la donna unica e che la portano ad affrontare la nuova stagione con una gioia tutta nuova. Come quella degli amori estivi che in autunno presentano, contro ogni prospettiva, nuove promesse.