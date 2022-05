Non solo design: c’è anche il San Daniele DOP alla Design Week milanese￼

Il Salone del Mobile.Milano è sicuramente uno degli eventi più attesi sia a livello nazionale sia internazionale. Un appuntamento che richiama designer, professionisti, brand e aziende provenienti da tutto il mondo: si tratta di una vetrina di grande prestigio per far conoscere le migliori eccellenze del made in Italy, non solo in ambito di arredo e design ma anche nel campo della tradizione alimentare.

Con questo spirito il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha deciso di partecipare alla kermesse milanese, proponendo un’installazione multisensoriale nell’ambito degli eventi del FuoriSalone.

Un’occasione per conoscere San Daniele e il suo territorio

Forse non tutti sanno che il Prosciutto di San Daniele è prodotto con solo tre ingredienti: cosce di suini allevati secondo rigorosi standard, sale marino e il particolarissimo microclima di San Daniele del Friuli.

Conoscere il Prosciutto di San Daniele significa avvicinarsi ad un territorio unico e ad una di passione e di rispetto per la materia prima. Al FuoriSalone, il Consorzio farà vivere tutto questo attraverso un’installazione immersiva.

“Io sono il vento”, un’esperienza immersiva

L’installazione artistica “Io sono il vento” farà viaggiare con i cinque sensi i visitatori, portandoli con il tatto, l’udito, la vista e soprattutto con il gusto a scoprire le meraviglie del territorio in cui da secoli viene prodotto il salume friulano.

Il pubblico della Design Week è atteso nella location di Opificio 31, in via Tortona: qui sarà possibile esplorare l’universo di San Daniele del Friuli e i segreti del suo famoso prosciutto.

Come sottolinea Mario Cichetti, Direttore del Consorzio: “Il Prosciutto di San Daniele deve avere un posto nel cuore di tutti coloro che amano le cose belle, buone e vere. Conoscere il Prosciutto di San Daniele significa anche e soprattutto raccontare un territorio unico, un luogo sospeso fra mari e monti, una tradizione secolare fatta di donne e uomini, di memoria, di passione e di grande rispetto per l’ambiente. La partecipazione al Salone del Mobile di Milano veicola in modo inedito i nostri valori di sempre”.

L’appuntamento è dal 7 al 12 giugno a Milano per un evento che parlerà di design, cultura e food.