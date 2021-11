Decorazioni di Natale: ecco alcune idee originali

Quando l’atmosfera natalizia lentamente si fa strada nelle nostre giornate e accende di nuove luci la città e le case, l’approccio alla routine quotidiana e al lavoro migliorano in maniera importante. Soprattutto perché questo speciale clima ci rende più buoni e positivi. L’anno nuovo è già all’orizzonte, ma prima che scocchi la mezzanotte del 31 dicembre avremo tempo per dedicarci a una lunga maratona conviviale con amici e parenti fatta di incontri, abbracci e colori.

L’allestimento dell’albero dà inizio alle feste

Inizia tutto da un momento ben preciso, ovvero dall’allestimento dell’albero. E’ allora che si aprono le danze, quando si devono scegliere le decorazioni di Natale che impreziosiranno uno o più angoli della casa. Ci terranno infatti compagnia e rallegreranno le nostre giornate per molte settimane. La scelta degli addobbi solo all’apparenza può sembrare semplice o banale, quando invece non deve essere assolutamente sottovalutata o fatta troppo di fretta. Un albero bello e ricco, capace di raccontare qualcosa della personalità e del modo di essere di chi lo ha realizzato, è in grado di portare un importante valore aggiunto nelle nostre giornate. La sua presenza discreta e al tempo stesso scintillante potrà infondere benessere durante le fredde serate invernali, così come durante gli happening conviviali destinati a moltiplicarsi nei giorni che anticipano il 25 dicembre. Vediamo adesso qualche idea originale per trasformare la casa in un luogo da fiaba. Ovviamente la prima cosa da fare sarà scegliere un colore, che dovrà rappresentare il tema della festa. Oltre al classico rosso, si potrà optare per oro e argento ma anche verde scuro, rosa corallo e blu cobalto. Molto dipende anche dal modo in cui la casa è arredata.

Palline con foto e addobbi a forma di dolci

La prima cosa che viene in mente quando si tratta di addobbare l’albero è che lo si vorrebbe sempre originale e mai banale. Come fare? Senza dubbio la scelta di appendere palline particolari, magari contenenti le foto delle persone che in quella casa abitano, può essere una perfetta soluzione capace di imprimere un tocco romantico all’insieme. Online è possibile, in pochi clic, fare richiesta per un simile servizio. Così come, anche in base al colore scelto dell’arredamento, si potrà optare per originali addobbi a forma di dolcetti (muffin, bastoncini di zucchero, mini panettoni o cookies e così via).

Decorazioni in legno, plastica e vetro fai da te

Ovviamente il fai da te potrà essere una soluzione intelligente alla quale ricorrere, se specialmente si desidera qualcosa di unico per la propria casa e altamente personalizzato. Ecco che allora, magari acquistando supporti già predisposti, si potranno dipingere addobbi secondo il proprio gusto ed estro artistico. Lo stesso vale anche per le palline in plastica e vetro, da riempire con caramelle oppure riso colorato e da guarnire con scritte divertenti o slogan motivazionali.

Il trenino che viaggia sull’albero è un must per i bambini

Uno dei giochi più amati di sempre, sia dai grandi che dai bambini, è senza dubbio il trenino. Ecco che sotto Natale c’è l’occasione di trasformare questo balocco in una decorazione per l’albero vera e propria, massimizzando il risultato e il divertimento. La presenza del trenino elettrico darà un tocco da fiaba all’intero insieme, imprimendo un’accelerata definitiva – tra suoni e luci iconiche – all’atmosfera delle feste (soprattutto quando si spengono le luci).