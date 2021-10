Viviamo nell’era degli algoritmi. Cosa sono e come possono aiutare a gestire la complessità del mondo? Qual è l’impatto etico degli algoritmi?

Non credo che gli algoritmi abbiano risvolti negativi quanto piuttosto, nel settore in cui noi operiamo, l’eticità nella gestione dei dati personali e sensibili. Mi piacerebbe molto che qualche algoritmo fosse in grado di premiare comportamenti virtuosi e sanzionare quelli scorretti, cosa che vediamo regolarmente accadere intorno a noi ma di fronte alla quale siamo piuttosto impotenti (riferimento ai call center che chiamano continuamente a fini commerciali senza scrupolo).

Siamo nel bel mezzo di un grande cambiamento. Lo si respira dallo stravolgimento di vecchi paradigmi e dall’accelerazione con cui le cose si trasformano. Qual è la tua visione?

E’ vero ed in un contesto di questo genere fare impresa richiede molta flessibilità ed altrettanto coraggio. Se fossi il ministro dell’innovazione quali sono tre istanze che porteresti avanti?

Sicuramente un processo di adeguamento dell’ecosistema agli altri Paesi Europei, se si sono fatti dei passi avanti da un punto di vista di alcune misure di agevolazione (es. Finanziamenti con il mediocredito) dall’altra vediamo tante start-up all’estero beneficiare di un sistema di capitali più fiorente e raccogliere cifre molto più grandi a valutazioni anche più grandi, permettendo di affrontare anche percorsi di internazionalizzazione diventando competitor di quelle italiane. Inoltre credo ci sia bisogno di una semplificazione burocratica (in generale ma per le start-up che hanno una struttura snella queste complicazioni pesano sempre di più e spesso sulle spalle dei founder) e sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato.

I founder di Switcho. Da sinistra: Marco Tricarico, Francesco Laffi e Redi Vyshka.

In che modo Switcho può essere semplificare la vita delle persone?

Switcho è nata a marzo 2019 con l’intenzione di fornire alle famiglie italiane un servizio che potesse aiutare a risparmiare sulle proprie spese in modo molto semplice ed intuitivo. Il nome deriva dal termine inglese switch, (cambiare), che è appunto l’azione di risparmio che si può effettuare sulla nostra piattaforma e app.

Abbiamo infatti deciso di semplificare la vita delle persone gestendo per loro tutta la burocrazia del cambio utenze, facendo così risparmiare non solo denaro ma anche tempo prezioso.

Il processo è molto semplice: basta visitare il nostro sito switcho.it, caricare le proprie bollette in pochi clic e ricevere così un’analisi precisa delle proprie spese.

Se le spese risultano già ottimizzate (questo succede nel 10% circa dei casi) comunichiamo che al momento non ci sono offerte migliorative. In caso contrario, mostriamo le offerte più interessanti e, se confermata, gestiamo interamente e gratuitamente lo switch verso il nuovo fornitore, occupandoci così di tutta la burocrazia del cambio.

Per riassumere, la nostra mission è aiutare i consumatori a ottimizzare le proprie spese senza stress, grazie al nostro servizio semplice, chiaro e 100% digitale.

Siamo partiti con luce e gas ma oggi è possibile switchare anche internet a casa, telefonia e presto anche assicurazioni auto e moto. Abbiamo da poco lanciato anche la nostra app iOS e Android che permette anche di collegare le proprie banche, avere una vista aggregata dei propri conti corrente, ricevere suggerimenti di risparmio personalizzati e monitorare facilmente le proprie spese mensili con pochi tap.

Una realtà tutta italiana. A che punto siete in questa bell’avventura?

Per quanto riguarda i numeri di Switcho, devo sicuramente iniziare dai nostri 50mila Switcher, ovvero le persone che si sono iscritte al nostro sito e che hanno provato i nostri servizi, ai quali abbiamo inoltre già inviato proposte di risparmio per un totale di oltre €5 milioni (con una proposta di risparmio annuo medio di circa €300 per quanto riguarda luce e gas).

Un numero di cui siamo molto fieri è sicuramente la valutazione di 4.8 su Trustpilot, perché tutti sappiamo quanto sia difficile guadagnarsi la fiducia delle persone, soprattutto nel settore delle utente. Aver ottenuto questo risultato ci rende molto orgogliosi.

Il futuro sarà sempre più nella direzione della personalizzazione e customizzazione?

Credo che ci vorrà un po’ di tempo per far accettare le innovazioni che riguardano il servizio che stiamo offrendo, in particolare riguardo i nostri suggerimenti sulle spese, che presuppongono che le persone ci diano accesso ai dati (in sola lettura) dei propri conti correnti per poterli aiutare a risparmiare