Una Volta nella Vita (Once): lo spettacolo del film premio Oscar è un appuntamento da non perdere a Milano

Arriva in Italia, per la prima volta, un titolo già acclamato in tutto il mondo: “Una volta nella vita” conosciuto dai più come “Once”, pellicola fortunata del 2006 vincitrice del Premio Oscar per la Miglior Canzone con Falling Slowly con la colonna sonora a firma di Glenn Hansard e Markéta Irglovà.

Ma non è tutto, Once si è aggiudicato anche 8 Tony Award, 2 Olivier Award e un Grammy Award.



Dopo essere stato rappresentato Off Broadway, Broadway, West End, Dublino, Buenos Aires, Toronto, Seoul e finalmente arriva anche in Italia la versione ufficiale prodotta da Compagnia della Rancia, per la regia di Mauro Simone e le coreografie di Gillian Bruce.



Un titolo attesissimo tra i fan del musical, lo scorso 11 novembre si è tenuta la Prima dello spettacolo al Teatro San Babila di Milano dove resterà in scena fino al 4 dicembre 2022.



Una volta nella vita racconta la storia di un musicista di strada di Dublino, sul punto di rinunciare ai propri sogni, e di una giovane donna colpita dalle sue struggenti canzoni d’amore; la storia di un Ragazzo che ha rinunciato all’amore e alla musica e della Ragazza che lo ha ispirato per sognare di nuovo è un vero e proprio inno alla vita, all’amore, alla musica.



Lo spettacolo è una full immersion nelle atmosfere irlandesi, in una Dublino piena di sogni, tra precarietà e spensieratezza con al centro la musica. Sul palco i due protagonisti Ragazzo (Luca Gaudiano) e Ragazza (Jessica Lorusso) insieme a 9 artisti che cantano e suonano una moltitudine di strumenti.



Uno delle pochissime messe in scena in cui sono gli stessi interpreti a dare vita alla colonna sonora, tutto rigorosamente dal vivo (se ci fosse il bisogno di specificarlo).



Il viaggio inizia fin dall’entrata in platea, dove il pubblico viene accolto in sala da tutto il cast che canta, suona ed intrattiene l’attesa fin dall’inizio, quasi sembrerebbe di essere arrivati a show iniziato.

Tra momenti di pura musica e brani pop, la storia viene raccontata sulla scenografia di una mappa della città di Dublino sullo sfondo.



I due protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso in perfetta sintonia, regalano delle interpretazioni che lasciano il segno insieme a tutto il cast, in cui troviamo anche Francesca Taverni, nome di spicco del musical italiano.



Ospite alla prima a Milano anche Markéta Irglovà, firma della colonna sonora originale, direttamente dall’Islanda, arrivata sul palco emozionata ed orgogliosa della versione italiana.

Una Volta nella Vita (Once) diventa un appuntamento immancabile per chi si troverà a Milano dall’11 novembre al 4 dicembre, uno show che diventa anche un’esperienza in prima persona per lo spettatore in platea.



CAST & RUOLI

Compagnia della Rancia

su licenza di Music Theatre International: www.mtishows.eu

presenta

UNA VOLTA NELLA VITA (Once)

Libretto ENDA WALSH

Musiche e liriche GLEN HANSARD & MARKÉTA IRGLOVÁ

Tratto dal film “Once” scritto e diretto da JOHN CARNEY

Traduzione italiana Emma Ray Rieti

Traduzione e adattamento liriche italiane Matteo Volpotti



Direzione musicale ANTONIO TORELLA

Coreografie GILLIAN BRUCE

Disegno fonico ENRICO PORCELLI

Disegno luci VALERIO TIBERI

Scene STEFANO ANTOZZI

Costumi SILVIA CERPOLINI e FABIO CICOLANI

Regia MAURO SIMONE



Ragazzo – LUCA GAUDIANO chitarra

Ragazza – JESSICA LORUSSO pianoforte

Baruska – FRANCESCA TAVERNI cajon, percussioni

Papà – MAURIZIO DESINAN chitarra, basso

Direttore di banca – MATTEO VOLPOTTI chitarra, mandolino

Billy – GIULIO BENVENUTI violoncello

Andrej – ANDREA LUTEROTTI banjo, melodica

Reza – MONJA MARRONE pianoforte, chitarra, ukulele, fisarmonica, percussioni

Eamon – NICCOLO’ MINONZIO violino

Ex ragazza – MIRIAM PILLA violino

Svec – ANDREA SALVADE’ fisarmonica, batteria