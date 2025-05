Narni Città Teatro: Giocare La Vita

Giunge alla VI edizione Narni Città Teatro, il festival multidisciplinare di teatro, danza, musica da venerdì 6 alla domenica 8 giugno 2025. La direzione artistica è di Francesco Montanari e Davide Sacco che hanno scelto un titolo non solo ludico: Giocare con la vita.

Un festival giovane, non per i sei anni appena compiuti ma per l’entusiasmo “giovanile” dei suoi organizzatori. C’è la competenza, ma anche quella bella certezza di cercare il senso in incontri e atti di bellezza necessari per vivere e sopravvivere.

Promosso da LVF – Comune di Narni e realizzato in collaborazione con il Comune di Narni, con il contributo di MIC – Ministero della Cultura e della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni, nonostante la sua giovane età è già riconosciuto come spazio di confronto e sperimentazione a livello internazionale.

Narni Città Teatro: un luogo di condivisione, dove “stare” e creare relazioni, comunità. Non solo tra artisti, cittadini ed istituzioni, ma anche tra imprese.

La presenza di Impresa Fest, testimonia infatti la volontà di imprenditori illuminati che vogliono creare senso di appartenenza e bellezza con il proprio territorio.

Non c’è infatti dicotomia tra Arte ed Impresa. Entrambe necessitano di creatività, progettualità e concretezza, precisa la Confapi Terni che offre una serie di incontri, primo tra tutti Arrivano i dunque di e con Alessandro Bergonzoni, anteprima del festival.

Questa cittadina umbra, in provincia di Terni, che prende il nome dal fiume Nera, citata da Tacito come importante centro sulla via Flaminia, ospita spettacoli di teatro, danza, musica, circo contemporaneo che si svolgeranno in differenti luoghi del suo territorio.

Inoltre offre una sezione dedicata a eventi extra-teatrali, tra cui dj-set, presentazioni di libri con People Editore, incontri e convegni.

La novità di questa edizione è la presenza dell’arte contemporanea, curata da Antonella Liuzzi.

Ci sarà una retrospettiva su Adrian Paci con la proiezione di tre sue videoinstallazioni – The Encounter (2011), Prova (2019) e Vajitojca (2002).

Insiema alla mostra fotografica Oltre quel confine è la mia casa, visitabile presso il Digipass, curata da Shafiur Rahman, che offre uno spunto di riflessione sulla condizione di esilio e di speranza. Le fotografie sono infatti scattate dai rifugiati Rohingya.

Tra i tanti spettacoli citiamo il lavoro della compagnia finlandese Wauhaus “The Companion”, lo spettacolo “Reve d’Herbert” della compagnia francese Theatre des Quidams, “Miss Mother” prodotto da Teatri Molisani, l’anteprima di “Karaoke femminista” del Teatro di Dioniso e Storia di un cinghiale, ispirato a Riccardo Terzo, con Francesco Montanari.

Narni Città Teatro: tra gli ospiti oltre a Alessandro Bergonzoni, il premio Oscar Nicola Piovani, Concita De Gregorio, Patrizia Valduga, Silvia Gallerano, Monica Nappo, Erica Mou, Gennaro Di Biase.

Roberto Saviano, all’alba di domenica 8, accompagnerà il pubblico in un momento di riflessione intensa, dove letteratura e testimonianza civile si intrecciano.

Segnaliamo anche la Piccola orchestra dei popoli, ensemble internazionale che utilizza strumenti realizzati con il legno delle barche dei migranti approdati a Lampedusa.

Un’iniziativa che fonde arte, memoria e giustizia sociale e vede in scena Pietro Boscacci, Issei Watanabe, Renata Mezenov, Mira Zonja, Shinobu Kikuchi, Sever Iancu, Arup Kanti, Ghazi Makhoul, Neslyan Yilmazel, Diana Bettoja per la regia di Ciro Menale.

Per i bambini ricordiamo lo spettacolo Fiers à cheval, una creazione di Hal Collomb, Jean-Baptiste Duperray & Géraldine Clément per la regia Jean-Baptiste Duperray; Gioconde, con l’ideazione e le coreografie di Mauro Maurizio Palumbo, un’esperienza visiva e partecipativa che intreccia danza aerea e interazione.

Ed infine Les Pops, diretto e interpretato da Jean-Baptiste Duperray. Con colori sgargianti, trampoli altissimi, parrucche fluo e ritmo travolgente la Compagnie des Quidams porta in scena un’esplosione di vitalità e ironia.