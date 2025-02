MotoGP: Marquez al comando dei test di Buriram, ma Bagnaia è ottimista 

I test pre-stagionali della MotoGP confermano ciò che molti si aspettavano: Marc Marquez è pronto a riconquistare la supremazia nella categoria. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, l’otto volte campione del mondo, al suo primo anno con il team ufficiale Ducati, ha dominato la seconda giornata di test, facendo registrare il miglior tempo e avvicinandosi al record del circuito.

Dopo una stagione di “apprendistato” con Ducati Gresini, conclusa con tre vittorie e il terzo posto in classifica, Marc è pronto a riprendersi tutto ciò che l’infortunio del 2020 gli aveva sottratto.

Fonte immagine: Paddock GP

Subito dietro Marc Márquez, il fratello Alex ha ottenuto il secondo tempo con la Ducati del team Gresini Racing, fermando il cronometro a soli 0,179 secondi dal miglior tempo. Terzo posto per Marco Bezzecchi su Aprilia (1:29.060), che conferma i significativi progressi della casa di Noale. Un segnale incoraggiante anche per il suo compagno di squadra e campione del mondo, Jorge Martin, ancora in fase di recupero dopo le fratture della mano destra e del piede sinistro riportate nei test di Sepang.

Buone notizie per KTM: Pedro Acosta ha chiuso al quarto posto con un tempo di 1:29.133, facendo dimenticare per un attimo le difficoltà finanziarie della casa austriaca.

Fonte immagine: MSN

Pecco Bagnaia, vice-campione in carica, ha mostrato soddisfazione per i test, nonostante il quinto posto nella seconda giornata e un distacco dal miglior tempo di oltre mezzo secondo (+0,523): “Sono finalmente contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il bilancio è positivo e siamo pronti per la gara. Purtroppo, il time attack finale non è andato come previsto, ma in generale è stata una giornata positiva”.

Bagnaia ha inoltre ribadito l’importanza della stabilità tecnica, confermando che Ducati continuerà a utilizzare il motore 2024 per la stagione 2025.

Anche Honda e Yamaha hanno fatto progressi: Joan Mir (Honda HRC Castrol) ha ottenuto il sesto posto, segnando il miglior tempo mai registrato da una Honda a Buriram; Fabio Quartararo, il miglior pilota Yamaha, ha chiuso l’ottavo posto nella seconda giornata di test.

La stagione 2025 della MotoGP prenderà ufficialmente il via il 28 febbraio sul circuito di Buriram, lo stesso che ha ospitato i test pre-stagionali.