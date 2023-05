MotoGp: le parole di Bagnaia dopo i test di Jerez

Dopo la grande vittoria di domenica, Pecco Bagnaia torna sulla sua Ducati, sempre sul circuito di Jerez de la Frontera, per i test ufficiali della MotoGp. Un lunedì intenso, ricco di lavoro, che ha prodotto risultati positivi: “Abbiamo provato diverse configurazioni per migliorare in determinate situazioni – ha spiegato il campione del mondo in carica –. Non è stato un weekend facile. Abbiamo cercato una soluzione per rendermi più facile l’adattamento a certe situazioni. Sono contento, sono stati giri molto positivi”. Sulla forcella, invece, non vuole sbilanciarsi troppo: “La forcella è un po’ più lunga rispetto a quella precedente, l’avevamo già provata in Malesia: c’è sicuramente del buono, ma ha bisogno ancora di sviluppo”.

Fonte immagine: Motosprint

Pecco è tornato sul gradino più alto del podio dopo due rovinose cadute, sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina e di Austin negli Stati Uniti. La vittoria è stata una grande dimostrazione di forza, ma i punti in classifica lasciati per strada fanno ancora male. Bisognerà partire dagli errori fatti per cercare di comprenderne le cause ed evitare che si ripetano. Solo così si potrà bissare il titolo dello scorso anno, senza preoccuparsi troppo dei rivali, che Pecco ha già dimostrato di poter battere: “Siamo ancora all’inizio del Mondiale ed è ancora presto per capire chi ci darà più filo da torcere – ha detto a Sky Sport dopo il lunedì di test -. In tutte le gare c’è sempre qualcuno che sta davanti. Ma per noi è importante continuare a essere costanti, bisogna fare un passo in avanti da questo punto di vista”.

Poi sull’ultimo weekend di gare: “Dobbiamo essere contenti. Siamo riusciti a essere veloci nonostante una KTM molto in forma. Ho rivisto la gara e mi sono piaciuto”.

Prossimo appuntamento a Le Mans, dal 12 al 14 maggio : “Se sarò protagonista anche lì? Lo scopriremo, ma è una pista in cui siamo andati forte l’anno scorso, quindi…”.