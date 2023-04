MotoGp, Jerez: gara sprint a Binder. 2° Bagnaia

Va a Brad Binder la vittoria della gara sprint di Jerez. Nella quarta prova del Mondiale MotoGp, il pilota della KTM si impone su Pecco Bagnaia e sul compagno di squadra Jack Miller, che completano il podio. Una gara vivace, animata subito dalla collisione tra Franco Morbidelli e Alex Marquez, che coinvolgono nella caduta un incolpevole Marco Bezzecchi (che chiuderà nono davanti al compagno di squadra Luca Marini). Dopo la bandiera rossa, le KTM ufficiali dettano il ritmo. Ne hanno di più, ma (spettacolari) sorpassi e contro-sorpassi consentono al campione del mondo in carica e a Jorge Martin (quarto al traguardo) di restare aggrappati al duo di testa.

Alla fine vince il sudafricano, meritatamente, ma il sorpasso all’ultimo giro di Bagnaia sull’ex compagno di squadra regala al pilota Ducati un secondo posto dal sapore dolcissimo. Soprattutto dopo la caduta del Gp del Cile e dopo prove e qualifiche in sordina. Boccone amaro invece per Miller, comunque sorridente per aver battagliato come un leone e aver regalato al pubblico traversi da Supermotard.

Ottimo sesto posto per Dani Pedrosa, sopraffino collaudatore con wild card; scendono invece le quotazioni dell’Aprilia che, dopo la doppietta di venerdì e la pole position di Aleix Espargaro (scivolato a cinque giri dal traguardo), piazza quinto Miguel Oliveira e solo settimo Maverick Vinales.

In classifica generale, Bezzecchi conserva la testa del mondiale, ma il distacco da Bagnaia si riduce a soli tre punti.

Fonte immagine: La Repubblica

Ordine di arrivo:

1 – Brad Binder (KTM)

2 – Pecco Bagnaia (Ducati)

3 – Jack Miller (KTM)

4 – Jorge Martin (Ducati)

5 – Miguel Oliveira (Aprilia)

6 – Dani Pedrosa (KTM)

7 – Maverick Vinales (Aprilia)

8 – Johann Zarco (Ducati)

9 – Marco Bezzecchi (Ducati)

10 – Luca Marini (Ducati)

11 – Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12 – Fabio Quartararo (Yamaha)

13 – Alex Rins (Honda)

14 – Raul Fernandez (Aprilia)

15 – Stefan Bradl (Honda)

16 – Franco Morbidelli (Yamaha)

17 – Augusto Fernandez (KTM)

18 – Iker Lecuona (Honda)

19 – Jonas Folger (KTM)



Ritirati: Joan Mir (Honda), Aleix Espargarò (Aprilia), Alex Marquez (Ducati)Takaaki Nakagami (Honda)