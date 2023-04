Il Monza espugna San Siro, 0-1 all’Inter

Tre sconfitte nelle ultime tre in casa. L’ultima, lo 0-1 di questa sera contro il Monza, con l’attenuante del turnover per il ritorno dei quarti di Champions; ma non può essere né alibi né scusante. L’ottima prova contro il Benfica sembrava aver ridato energia all’Inter, capace di far la partita e, a tratti, mettere all’angolo gli avversari. La rete di Caldirola proprio nel momento di maggiore spinta riscopre i fantasmi che aleggiano già da tempo, confermando problemi mentali e organizzativi già noti.

Inzaghi risparmia Lautaro e schiera Correa al fianco di Lukaku. In mezzo al campo spazio ad Asllani.

Palladino affida l’attacco a Mota Carvalho, con Colpani e Sensi alle spalle. Solo panchina per Petagna.

Fonte immagine: Sport Mediaset

L’Inter spinge, il Monza si difende bene

Primo tempo ingessato. Gli uomini di Inzaghi dominano le statistiche sul possesso, ma faticano a trovare spazi. Il Monza è ermetico, attento. Ci prova Dunfries, più volte servito sulla corsa da Barella, ma la precisione non è il suo forte. L’unica vera occasione capita sui piedi di Correa, il cui tiro da dentro l’area è respinto in tuffo da Di Gregorio.

Al 28° si segnala l’infortunio di Sensi, costretto a uscire (tra gli applausi dei suoi ex tifosi); al suo posto Caprari.

Il Monza è ben messo in campo e prova qualche ripartenza, senza troppa convinzione. Nel finale Izzo regala ai nerazzurri una punizione da posizione invitante, che Asllani non sfrutta. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Fonte immagine: La Gazzetta dello Sport

Caldirola beffa l’Inter

Ripresa più movimentata. L’Inter preme sull’acceleratore e sfiora la rete due volte con Lukaku, prima di testa poi con un siluro da fuori area. La ricerca determinata della rete apre spazi per le ripartenze degli ospiti, che scuotono San Siro con il tiro a giro di Ciurria, fuori di un niente.

Inzaghi mette dentro l’artiglieria pesante: Martinez al posto di Correa, Calhanoglu per Asllani e Brozovic in sostituzione di Mkhitaryan. La pressione sulla retroguardia del Monza si accentua, il pallone circola da una parte all’altra a ridosso dell’area. Il gol, però, non arriva. Non per l’Inter, quantomeno: ripartenza ospite, Acerbi concede il corner e dallo stesso arriva la zuccata di Caldirola, per il più classico dei gol-beffa.

L’Inter reagisce subito con Lautaro, servito in area da Calhanoglu, ma Di Gregorio è ancora una volta efficace. Nel finale i nerazzurri hanno due occasioni per pareggiare, con Martinez e Dzeko, entrambe sugli sviluppi di un corner. Ma non va. La qualificazione alla prossima Champions è sempre più a rischio.

Il tabellino:

Inter-Monza 0-1

Inter (3-5-2): Onana; Darmian (81′ Dzeko), de Vrij (50′ Acerbi), Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (70′ Brozovic), Mkhitaryan (70′ Calhanoglu), Gosens; Correa (70′ Lautaro Martinez), Lukaku. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Calhanoglu, Bellanova, Dimarco, Zanotti, Brozovic, Gagliardini, Carboni, Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (85′ Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella (59′ Machin), Pessina, Carlos Augusto; Sensi (29′ Caprari), Colpani (59′ Birindelli); Mota (85′ Valoti). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Carboni, D’Alessandro, Barberis, Gytkjaer, Petagna, Vignato. Allenatore: Palladino

Rete: 77′ Caldirola

Ammoniti: Izzo (M), Caprari (M), Brozovic (I)

Note: recupero 2′; spettatori 74.135