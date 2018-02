Alla scoperta di JediKimonos

Il nostro viaggio legato ai brand sportivi e urban continua, oggi abbiamo il piacere di intervistare Leonardo e Giuseppe, proprietari del marchio italiano JediKimonos, produttore di kimoni BJJ e Jiujitsu.

Ciao Leonardo, benvenuto su 2duerighe.com , partiamo dalle origini, come è nata l’idea JediKimonos?

Tutto è nato 2 anni fa dall’esigenza di avere una linea di Gi esclusivi per la nostra accademia di bjj, le OFFICINE JIU_JITSU. Così abbiamo disegnato e prodotto il primo modello che è stato a lungo testato da noi stessi e dai nostri allievi. Inaspettatamente abbiamo ricevuto richieste di ordini da parte di ragazzi esterni alla nostra accademia che si erano innamorati del nostro Gi pur questo avendo i loghi delle OFFICINE JIU-JITSU. Così è partita la nostra avventura.

Viaggiate a cavallo tra abbigliamento prettamente tecnico quindi i kimoni e una linea usufruibile anche dai non praticanti come t-shirt, felpe, magliette e zaini per citare alcuni capi. Come mai questa scelta?

Così come il bjj non è per noi solo un’arte marziale che si limita al tatami bensì è un lifestyle anche la nostra linea è dedicata alla vita di tutti i giorni. Per questo abbiamo iniziato a produrre felpe, tshirt e zaini.

In Italia, specie in questo momento, le difficoltà per i giovani brand non sono poche; da diretto interessato puoi dirci quali sono i principali ostacoli che hai incontrato fin adesso?

Pur essendo ancora in uno stadio pre-embrionale , abbiamo riscontrato grosse difficoltà nella fase produttiva in quanto i costi sono elevatissimi.

Tra poco sarà sul mercato una nuova rashguard, fantasia Samurai, in collaborazione con Erwin, collaborate da molto?

Con Erwin collaboriamo da poco più di un anno. La sorte ha fatto si che le nostre due sedi siano proprio una di fronte all’altra. Condividendo anche la stessa passione per il bjj abbiamo consolidato una collaborazione sempre più proficua ed efficiente (sia Lorenzo che Flavio fanno bjj con noi alle OFFICINE JIU-JITSU)

Ci sono altre novità in arrivo?

Molte le novità in arrivo: due nuove linee di rashguard, una SAMURAI e una Ranked sempre in collaborazione con Erwin e due nuove linee di Gi. La BONES dedicata alle competizioni e la KIKU.

Domanda di rito: pratichi BJJ?

Si pratichiamo BJJ da diversi anni. Siamo entrambi cintura nera da tre anni e abbiamo fondato le OFFICINE JIU-JITSU. Il tutto è iniziato più di 14 anni fa.

Siamo alle battute finali: dove è possibile acquistare i vostri prodotti?

I nostri prodotti sono per adesso acquistabili tramite i nostri social (instagram e facebook) ma a brevissimo sarà attivo il nostro sito internet

Ti ringraziamo per il tempo concessoci e ti auguriamo un grande in bocca a lupo per i progetti futuri.

Grazie a voi e crepi il lupo.