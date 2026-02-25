Parma – Cagliari, arriva il dj set firmato Tommaso Replica

Venerdì 27 febbraio, in occasione della sfida tra Parma e Cagliari (fischio d’inizio ore 20:45), lo stadio Ennio Tardini si accenderà già nel prepartita con un dj set esclusivo firmato da Tommaso Replica.

Dj parmense e grande tifoso del Parma, Tommaso Replica tornerà a suonare per il pubblico gialloblu dopo l’esibizione in Piazza Garibaldi in occasione della festa per la promozione in Serie A del maggio 2024, portando la sua energia anche nella cornice del Tardini.

L’attività si svolgerà in Terrazza Tardini, in Tribuna Est dalle ore 19:45 alle 20:30, quando le squadre termineranno il riscaldamento. Un momento pensato per rendere più coinvolgente l’ingresso allo stadio dei tifosi e vivere con una nuova attività di intrattenimento l’avvicinamento alla gara.

Il dj set si inserisce nel percorso di lancio della nuova identità sonora del Club: Parma Calcio Opera, il brano che affiancherà l’inno allo stadio e non solo, sarà il filo conduttore della selezione musicale proposta da Tommaso Replica, creando un’atmosfera coinvolgente e riconoscibile, capace di unire passione, appartenenza e spettacolo.

Anche Parma Calcio, dunque, si allinea sulla scia musicale nella settimana che coincide con il Festival di Sanremo, fenomeno nazional-popolare che, da sempre (e per sempre), unisce l’Italia nel segno della musica e della tradizione.

Un nuovo modo di vivere il prepartita, insieme e con il ritmo giusto, nel cuore della casa gialloblu.